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كأس رابطة المحترفين الإنكليزية: نيوكاسل يواجه آرسنال

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كأس رابطة المحترفين الإنكليزية: نيوكاسل يواجه آرسنال

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأربعاء، فريقا نيوكاسل يونايتد وآرسنال في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بكرة القدم، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، مع الإشارة إلى فوز نيوكاسل 2-0 في مباراة الذهاب.

ويلعب غداً، الخميس، فريقا ليفربول وتوتنهام هوتسبير الساعة 23:00 أيضاً في الدور ذاته، مع الإشارة إلى فوز توتنهام هوتسبير 1-0 في مباراة الذهاب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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