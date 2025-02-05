كأس رابطة المحترفين الإنكليزية: نيوكاسل يواجه آرسنال

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأربعاء، فريقا نيوكاسل يونايتد وآرسنال في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بكرة القدم، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، مع الإشارة إلى فوز نيوكاسل 2-0 في مباراة الذهاب.

ويلعب غداً، الخميس، فريقا ليفربول وتوتنهام هوتسبير الساعة 23:00 أيضاً في الدور ذاته، مع الإشارة إلى فوز توتنهام هوتسبير 1-0 في مباراة الذهاب.