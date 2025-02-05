نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال الخليج: القادسية الكويتي يواجه العربي القطري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الأربعاء، مباراتا الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج بكرة القدم، حيث يلتقي القادسية الكويتي مع العربي القطري الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، والرفاع البحريني مع الاتفاق السعودي الساعة 20:15.
ترتيب المجموعة الثانية
1- الاتفاق: 12 نقطة
2- القادسية: 5 نقاط
3- الرفاع: 4 نقاط
4- العربي: نقطة واحدة