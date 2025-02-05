نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا للنخبة- منطقة الغرب… نتائج الجولة (7) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة غرب آسيا، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذا الجولة…
الغرافة- قطر × باختاكور- أوزباكستان 1-0
الهلال- السعودية × برسيبوليس- إيران 4-1
العين- الإمارات × الريان- قطر 1-2
السد- قطر× الأهلي- السعودية 1-3
استقلال طهران- إيران × الشرطة- العراق 1-1
النصر- السعودية × الوصل- الإمارات 4-0
ترتيب منطقة الغرب بعد الجولة (7)
1- الهلال: 19 نقطة (24- 7)- تأهل إلى دور الـ 16
2- الأهلي: 19 نقطة (17- 6)- تأهل إلى دور الـ 16
3- النصر: 16 نقطة (17- 6)- تأهل إلى دور الـ 16
4- السد: 12 نقطة (9-7)- تأهل إلى دور الـ 16
5- الوصل: 11 نقطة (8- 10)- تأهل إلى دور الـ 16
6- الريان: 8 نقاط (8- 10)
7- الغرافة: 7 نقاط (8- 14)
8- استقلال طهران: 6 نقاط (6-9)
9- برسيبوليس: 6 نقاط (6-10)
10- باختاكور: 4 نقاط (2-5)
11- الشرطة:3 نقاط (5- 17)
12- العين: نقطتان (11- 20)