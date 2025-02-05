دوري أبطال آسيا للنخبة- منطقة الغرب… نتائج الجولة (7)

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة غرب آسيا، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذا الجولة…

الغرافة- قطر × باختاكور- أوزباكستان 1-0

الهلال- السعودية × برسيبوليس- إيران 4-1

العين- الإمارات × الريان- قطر 1-2

السد- قطر× الأهلي- السعودية 1-3

استقلال طهران- إيران × الشرطة- العراق 1-1

النصر- السعودية × الوصل- الإمارات 4-0

ترتيب منطقة الغرب بعد الجولة (7)

1- الهلال: 19 نقطة (24- 7)- تأهل إلى دور الـ 16

2- الأهلي: 19 نقطة (17- 6)- تأهل إلى دور الـ 16

3- النصر: 16 نقطة (17- 6)- تأهل إلى دور الـ 16

4- السد: 12 نقطة (9-7)- تأهل إلى دور الـ 16

5- الوصل: 11 نقطة (8- 10)- تأهل إلى دور الـ 16

6- الريان: 8 نقاط (8- 10)

7- الغرافة: 7 نقاط (8- 14)

8- استقلال طهران: 6 نقاط (6-9)

9- برسيبوليس: 6 نقاط (6-10)

10- باختاكور: 4 نقاط (2-5)

11- الشرطة:3 نقاط (5- 17)

12- العين: نقطتان (11- 20)