العناية بالبشرة الحساسة: كيفية تجنب التهيجات والالتهابات

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:57 مساءً - فهم البشرة الحساسة

البشرة الحساسة هي نوع من البشرة التي تتفاعل بشكل سريع مع العوامل الخارجية مثل المنتجات الكيميائية والتغيرات الجوية. يمكن أن تتسبب هذه التفاعلات في ظهور التهيجات والالتهابات، وهو ما يسعى الكثيرون لتجنبه للحصول على بشرة صحية ومريحة.

أسباب تهيج البشرة الحساسة

هناك العديد من العوامل التي قد تساهم في تهيج البشرة الحساسة، ومن المهم التعرف عليها لتفاديها قدر الإمكان. تشمل هذه العوامل:

استخدام منتجات تحتوي على عطور أو كحول

التعرض للحرارة الشديدة أو البرودة القارسة

التلوث البيئي والغبار

استخدام مستحضرات تجميلية تحتوي على مواد كيميائية قاسية

التغيرات الهرمونية

خطوات للعناية بالبشرة الحساسة

لكي تحافظ على بشرتك الحساسة صحية وخالية من التهيجات، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

تنظيف البشرة بلطف

اختر منظفًا لطيفًا وخاليًا من العطور والكحول. اغسل وجهك بماء فاتر وليس ساخنًا لتجنب تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية. يُفضل تجفيف البشرة بمنشفة ناعمة بطريقة الطبطبة بدل الفرك.

الحماية من الشمس

تعد الشمس من العوامل الطبيعية التي قد تسبب تهيج البشرة. استخدم واقيًا من الشمس ذو عامل حماية (SPF) مناسب ومخصص للبشرة الحساسة. ارتداء القبعات والنظارات الشمسية يمكن أن يضيف طبقة إضافية من الحماية.

اختيار مستحضرات تجميل خاصة

قم باختيار مستحضرات تجميل خاصة بالبشرة الحساسة، والتي تكون غالبًا خالية من المواد الكيميائية الضارة. تحقق من مكونات المنتج وابحث عن تلك التي تحتوي على مواد مهدئة مثل الألوة فيرا أو البابونج.

نصائح إضافية لتجنب التهيجات

الاهتمام بالنظام الغذائي

تناول غذاءً صحيًا وغنيًا بالفيتامينات والمعادن يمكن أن يدعم صحة بشرتك من الداخل. احرص على تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات.

شرب كمية كافية من الماء

البقاء مرطبًا عن طريق شرب كمية كافية من الماء يوميًا يمكن أن يحسن من مرونة البشرة ويدعم الحاجز الطبيعي لها ضد التهيجات.

العناية بالبشرة الحساسة تتطلب اهتمامًا خاصًا وفهمًا عميقًا لاحتياجاتها. من خلال اتباع الإرشادات الصحيحة واختيار المنتجات بعناية، يمكنك الحفاظ على بشرة صحية وجميلة.