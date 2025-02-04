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الهلال يحقق فوزاً كبيراً على بيرسبوليس

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الهلال يحقق فوزاً كبيراً على بيرسبوليس

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:57 مساءً - حقق الهلال السعودي فوزاً كبيراً على نظيره بيرسبوليس الإيراني، بنتيجة 4-1، مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

رباعية الهلال حملت توقيع كل من مالكوم (د10)، جواو كانسيلو (د25)، وسالم الدوسري “هدفين” (د38، د45+1)، فيما سجل جيورجي غفيلسياني (د90) هدف الفريق الإيراني الوحيد من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة ليستمر بصدارة مجموعة الغرب، فيما تجمد رصيد بيرسبوليس عند 6 نقاط في المركز التاسع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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