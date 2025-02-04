رونالد أراوخو: سأبذل حياتي من أجل برشلونة .. ونريد الفوز بلقب الدوري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:01 مساءً - عبر رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، عن سعادته بعد تجديد عقده مع النادي الكتالوني، مشيراً إلى أن فريقه يستهدف الحصول على لقب الدوري الإسباني.

وكان أراوخو جدد عقده مؤخراً مع برشلونة، حتى صيف 2031، لينهي بذلك كل الشكوك التي أثيرت حول مستقبله، وإمكانية رحيله عن النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أراوخو، في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “كنت هادئاً للغاية، كانت لدي دائماً فكرة واضحة عما أريده، أنا سعيد بالطريقة التي سارت بها الأمور، مع التجديد”.

وأضاف: “لقد أظهرت دائماً مدى أهمية وجودي هنا، سأبذل حياتي دائماً من أجل هذا النادي، أنا سعيد بالاستمرار هنا لسنوات عديدة أخرى، وهذا ينعكس في سنوات عقدي الجديد”.

وعن شكوى ريال مدريد الرسمية ضد التحكيم، قال: “لم أره، ولكن قيل لي إنه سيتم سؤالي عنه بكل تأكيد، نحن نركز على أنفسنا، لن أدخل في التفاصيل، هذا ليس من شأني”.

وعن لقاء ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، علق قائلاً: “نحن نركز على أنفسنا وعلى ما ينتظرنا، لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي في الدوري ونحن نعلم مدى أهمية أي مباراة، يتعين علينا التعامل مع الأمر، مباراة بمباراة، ونضيف ثلاث نقاط”.

وأوضح: “لقد أكدت للفريق مدى صعوبة الفوز على ألافيس، كانت مباراة مهمة للغاية، الهدف واضح هو الفوز بلقب الدوري، لا يزال هناك الكثير من النقاط المتبقية ونحن نتطلع حقاً إلى تحقيق ذلك”.

وأكد: “أنا بخير وسعيد بالعودة والتواجد مع الفريق بعد فترة طويلة، لقد تدربنا ونشاهد مقاطع فيديو مع الجهاز الفني دائماً، وهذا يمنحنا نتائج ونحن نؤمن بذلك، أشعر أنني بحالة جيدة”.

واختتم: “الفريق بخير، لدينا فريق جيد يضم شباباً موهوبين، الآن هو الوقت المناسب للأفضل، نحن مقتنعون بالعمل الذي نقوم به مع المدرب، لا مجال للخطأ وعلينا أن نكون مستعدين”.