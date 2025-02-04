العين يكشف عن هوية مدربه الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:54 مساءً - أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، لقيادة الفريق، خلفاً للبرتغالي، ليوناردو جارديم.

وتوصلت إدارة نادي العين لاتفاق مع جارديم على إنهاء عقده وبقية أفراد جهازه الفني المعاون بالتراضي، بسبب سوء النتائج والتي كان آخرها، الخسارة أمام الريان القطري، بنتيجة 2-1، أمس الاثنين، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة ليودع المسابقة.

وسيتولى المدرب الصربي مهامه بشكل رسمي بداية من تدريبات، غداً الأربعاء، استعداداً لاستكمال مشوار العين في دوري أدنوك للمحترفين.