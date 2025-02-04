كريستيانو رونالدو: لم أتوقع تطور الدوري السعودي بهذه السرعة!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:54 مساءً - أكد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر، أن الدوري السعودي لا يحصل على حقه في التقييم من قبل البعض، مشيراً إلى أنه يعتبر أفضل من الدوري الأمريكي.

وكان رونالدو انضم لصفوف النصر، في يناير/كانون الثاني 2023، وكان قدومه للدوري السعودي المفتاح الأساسي لجلب العديد من النجوم العالميين للأندية السعودية.

وفي مقابلة مع إيدو أجيري عبر القناة السادسة الإسبانية، قال النجم البرتغالي: “أستمتع حقاً بهذه التجربة، أشعر براحة كبيرة مع عائلتي هنا، أنا شخص يحب التحديات، ويحب الأشياء الجديدة، ولا تخيفني التحديات الكبيرة”.

وأضاف: “لم تكن تجربة الذهاب إلى السعودية توقظني طوال الليل، كنت أعرف الدوري السعودي بسبب وجود العديد من اللاعبين البرتغاليين فيه”.

وأردف: “لم أكن أتوقع أن يتطور الدوري السعودي بهذه السرعة، ولكنني كنت أعلم أنه سيكون على أعلى مستوى، كما هو الحال الآن”.

وأتم بهذا الشأن: “من الواضح أن الدوري الأمريكي أسوأ من الدوري السعودي، الأشخاص الذين يتحدثون لا يعرفون ما يتحدثون عنه، فقط الأشخاص الذين يلعبون يعرفون ذلك”.