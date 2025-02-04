غرائب العادات والتقاليد: 5 عادات ستصدمك حول العالم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:54 مساءً - متابعة- بتول ضوا

العالم مليء بالعجائب والغرائب، ومن بين هذه العجائب، عادات وتقاليد الشعوب المختلفة. بعض هذه العادات قد تبدو غريبة أو حتى صادمة بالنسبة لنا، ولكنها في المقابل تمثل جزءًا لا يتجزأ من ثقافة وتاريخ هذه الشعوب. في هذا المقال، سنستعرض 5 من أغرب العادات حول العالم.

مهرجان الطماطم في إسبانيا: يقام هذا المهرجان في شهر أغسطس من كل عام، حيث يتراشق الناس بالطماطم في معركة ودية.

يوم الموتى في المكسيك: يحتفل المكسيكيون بيوم الموتى من خلال تزيين المقابر وتقديم الطعام والشراب للموتى.

القفز على الأطفال في إندونيسيا: في جزيرة بالي، يقفز الرجال فوق ظهور الأطفال كجزء من طقوس دينية.

تكسير الأطباق في الدنمارك: يعتقد الدنماركيون أن تكسير الأطباق يجلب الحظ السعيد، لذلك يقومون بتكسير الأطباق القديمة أمام منازل أصدقائهم وعائلاتهم في ليلة رأس السنة.

شرب دم البقر في قبيلة الماساي في كينيا: يشرب أفراد قبيلة الماساي دم البقر كجزء من نظامهم الغذائي ومعتقداتهم الثقافية.

تحليل

تعكس هذه العادات والتقاليد تنوع الثقافات والمعتقدات حول العالم. قد تبدو بعض هذه العادات غريبة بالنسبة لنا، ولكنها في المقابل تحمل معاني ورموزًا عميقة بالنسبة للشعوب التي تمارسها.