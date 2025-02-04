الشخصية العدوانية السلبية: سمات خفية وتأثيرات مدمرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:54 مساءً - متابعة- بتول ضوا

الشخصية العدوانية السلبية هي نمط سلوكي معقد يتسم بالعدوانية المقنعة أو غير المباشرة. يتجنب الأشخاص الذين يعانون من هذه الشخصية التعبير عن غضبهم أو استيائهم بشكل مباشر، بل يلجأون إلى أساليب ملتوية لإيصال مشاعرهم السلبية.

المماطلة والتسويف: تأخير إنجاز المهام أو المواعيد بشكل متكرر.

العناد والمقاومة: رفض التعاون أو الامتثال لطلبات الآخرين.

النقد اللاذع والسخرية: استخدام النقد والسخرية لإهانة الآخرين أو التقليل من شأنهم.

التجاهل والصمت: تجاهل الآخرين أو التزام الصمت كوسيلة لإظهار الاستياء.

التذمر والشكوى: التعبير المستمر عن الشكوى والتذمر من كل شيء.

إلقاء اللوم على الآخرين: تحميل الآخرين مسؤولية الأخطاء والمشاكل.

التلاعب العاطفي: استخدام التلاعب العاطفي للسيطرة على الآخرين أو الحصول على ما يريدون.

العلاقات المتوترة: تسبب هذه الشخصية مشاكل وصراعات في العلاقات الشخصية والمهنية.

تدني الثقة بالنفس: يعاني الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشخصية من تدني الثقة بالنفس والشعور بالإحباط.

المشاكل الصحية: يمكن أن يؤدي الكبت والغضب إلى مشاكل صحية مثل الصداع والقلق والاكتئاب.

صعوبة تحقيق الأهداف: يمكن أن تعيق هذه الشخصية التقدم في العمل أو تحقيق الأهداف الشخصية.