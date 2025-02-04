الشارقة يسيطر على الجوائز الشهرية في دوري أدنوك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:54 مساءً - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن الفائزين بجوائز الأفضل في دوري أدنوك للمحترفين، عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

أفضل لاعب

حصل تايرون كونراد (لاعب الشارقة) على الجائزة متفوقاً على كل من مروان أزرقان (النصر)، حمدان حميد (خورفكان)، مؤنس دبور (شباب الأهلي)، ويحيي نادر (العين).

أفضل حارس

نال عادل الحوسني (حارس الشارقة)، الجائزة، متفوقاً على حمد المقبالي (شباب الأهلي)، وفهد الظحناني (بني ياس).

أفضل مدرب

حصل الروماني أولاريو كوزمين (مدرب الشارقة)، على الجائزة متفوقاً على كل من مواطنه دانييل إيسايلا (مدرب بني ياس)، والبرتغالي باولو سوزا (مدرب شباب الأهلي).