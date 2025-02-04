فيتامينات مهمة بعد سن الأربعين.. للرجال والنساء

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 12:54 مساءً - أهمية الفيتامينات في دعم صحة الأفراد بعد سن الأربعين

الحفاظ على صحة جيدة هو هدف يسعى إليه الكثيرون عبر مختلف مراحل الحياة. لكن مع تجاوز سن الأربعين، يصبح الاهتمام بالعناصر التغذوية الضرورية أمرًا أساسيًا لضمان العيش بشكل صحي ومليء بالنشاط. يعتبر العمر عاملًا مؤثرًا في ما يتعلق بمتطلبات الجسم الغذائية، ومن هنا تأتي الحاجة لزيادة التركيز على تناول الفيتامينات الأساسية التي تدعم جميع الوظائف الحيوية بالجسم.

فيتامينات تساعد في الحفاظ على صحة العظام والقلب

مع التقدم في العمر، تبدأ العظام في فقدان كثافتها، مما يجعل فيتامين د والكالسيوم من المكونات الأساسية لبناء عظام قوية:

فيتامين د: يتمتع بدور كبير في تعزيز امتصاص الكالسيوم، ويسهم في الحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشتها. ينصح بالتعرض لأشعة الشمس وتناول المكملات الغذائية للوصول إلى المستويات الكافية.

يتمتع بدور كبير في تعزيز امتصاص الكالسيوم، ويسهم في الحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشتها. ينصح بالتعرض لأشعة الشمس وتناول المكملات الغذائية للوصول إلى المستويات الكافية. الكالسيوم: ضرورة قصوى لضمان صلابة العظام وسلامة الأسنان، ويتواجد بكثرة في منتجات الألبان والخضراوات الورقية.

بالإضافة لذلك، يلعب فيتامين هـ دورًا مؤثرًا في دعم صحة القلب وحمايته من الأمراض:

فيتامين هـ: مضاد أكسدة قوي يعمل على حماية الخلايا وتخفيف الالتهابات والوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين. يمكن الحصول عليه من المكسرات والبذور والزيوت النباتية.

الفيتامينات المهمة لزيادة الطاقة وتحسين التمثيل الغذائي

التعب وانخفاض مستويات الطاقة من التحديات المشتركة مع التقدم في السن. هنا تظهر أهمية فيتامين ب12 والأسعار الجيدة من الحديد:

فيتامين ب12: يعمل على تعزيز مستويات الطاقة كونه يساهم في صنع كريات الدم واستقلاب البروتينات والدهون. يمكن توفيره من اللحوم الحمراء والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

يعمل على تعزيز مستويات الطاقة كونه يساهم في صنع كريات الدم واستقلاب البروتينات والدهون. يمكن توفيره من اللحوم الحمراء والأسماك والبيض ومنتجات الألبان. الحديد: يدعم نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم ويساعد في تحسين الدورة الدموية. يمكن توفره من اللحوم الحمراء والعدس والبقوليات.

دعم الجهاز المناعي وتعزيز الصحة العامة

الحفاظ على جهاز مناعي قوي ضروري للوقاية من الأمراض وزيادة مقاومة الجسم للعدوى، وفيتامين سي والزنك من العناصر الأساسية لذلك:

فيتامين سي: يعزز الجهاز المناعي ويساعد في ترميم الأنسجة والإنتاج الطبيعي للكولاجين. يمكن الحصول عليه من الحمضيات والفواكه والخضروات الطازجة.

يعزز الجهاز المناعي ويساعد في ترميم الأنسجة والإنتاج الطبيعي للكولاجين. يمكن الحصول عليه من الحمضيات والفواكه والخضروات الطازجة. الزنك: يعزز مناعة الجسم ويعزز الشفاء السريع من الجروح، ويوجد في المحار والبقوليات والمكسرات.

في نهاية المطاف، تشكل هذه الفيتامينات جزءًا لا يتجزأ من الصحة الجيدة بعد تجاوز الأربعين عامًا، إن تناول الغذاء الصحي المتوازن إلى جانب المكملات الغذائية قد يساهم بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة وزيادة القدرة على مواجهة التحديات اليومية.