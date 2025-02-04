تخلص من الأرق: تمارين منزلية سهلة تساعدك على النوم بشكل أفضل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 12:54 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

النوم العميق هو أحد أهم العوامل التي تؤثر على صحتنا العامة، سواء الجسدية أو النفسية. ومع زيادة ضغوط الحياة اليومية، يعاني الكثيرون من صعوبة في النوم أو الأرق. لحسن الحظ، هناك تمارين منزلية بسيطة يمكن أن تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم. في هذا المقال، سنستعرض بعض التمارين الفعالة التي يمكنك ممارستها قبل النوم للحصول على ليلة هادئة ونوم عميق.

تمارين التنفس العميق من أفضل الطرق لتهدئة العقل وتخفيف التوتر. اجلس في وضع مريح، أغلق عينيك، واستنشق الهواء ببطء من خلال الأنف لمدة 4 ثوانٍ، ثم احبس النفس لمدة 7 ثوانٍ، وأخرج الزفير ببطء من الفم لمدة 8 ثوانٍ. كرر هذه العملية 5-10 مرات. هذه الطريقة تساعد على تنشيط الجهاز العصبي، مما يعزز الاسترخاء.

اليوغا معروفة بفوائدها في تحسين النوم. يمكنك ممارسة بعض الوضعيات البسيطة مثل وضعية الطفل (Child’s Pose) أو وضعية الاستلقاء على الظهر مع رفع الساقين على الحائط (Legs-Up-The-Wall). هذه الوضعيات تساعد على تهدئة الجسم وتخفيف التوتر العضلي.

تمارين التمدد الخفيفة قبل النوم يمكن أن تساعد على إرخاء العضلات وتحسين الدورة الدموية. قم بتمديد عضلات الرقبة، الكتفين، الظهر، والساقين لمدة 10-15 دقيقة. هذه التمارين تساعد على تخفيف التشنجات العضلية التي قد تسبب الأرق.

4. المشي الخفيف في المنزل

إذا كنت تشعر بالتوتر أو عدم القدرة على النوم، يمكنك المشي ببطء في أرجاء المنزل لمدة 10 دقائق. المشي الخفيف يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل مستويات التوتر، مما يسهل عملية النوم.

التأمل هو طريقة فعالة لتهدئة العقل وإعداد الجسم للنوم. اجلس في مكان هادئ، ركز على تنفسك، وحاول إبعاد الأفكار المشتتة. يمكنك استخدام تطبيقات التأمل التي توفر تمارين استرخاء موجهة للنوم.

هذه التقنية تعتمد على شد مجموعات عضلية معينة ثم إرخائها. ابدأ بشد عضلات القدمين لمدة 5 ثوانٍ، ثم أرخها تمامًا. انتقل إلى عضلات الساقين، الفخذين، البطن، الصدر، اليدين، والوجه. هذه الطريقة تساعد على إطلاق التوتر العضلي وتحفيز الاسترخاء.

قبل النوم، حاول أن تتخيل مكانًا هادئًا ومريحًا، مثل شاطئ أو غابة. ركز على التفاصيل مثل صوت الأمواج أو رائحة الأشجار. هذا التمرين يساعد على تحويل تركيز العقل من الأفكار السلبية إلى صور إيجابية، مما يعزز الاسترخاء