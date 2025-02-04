نهاية مأساوية لعائلة عراقية بعد اصطدام سيارتها بصهريج نفط

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:58 صباحاً - توفي 6 أفراد من عائلة واحدة، بينما نجا طفل واحد فقط، لكن حالته حرجة، إثر حادث سير مروع على أحد الطرق السريعة في تكريت بالعراق.

الحادث أسفر عن وفاة الوالدين و4 من أبنائهما، في حين يتلقى الطفل الخامس العلاج حالياً في مستشفى تكريت التعليمي بعد إصابته الخطيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة التي كانت تقل العائلة انحرفت عن مسارها واصطدمت بصهريج نفط، مما أدى إلى هذا العدد الكبير من الضحايا.

فقد الأب السيطرة على السيارة بعد انفجار أحد الإطارات الأمامية، مما أدى إلى الاصطدام بالصهريج الذي تعرض لأضرار جسيمة، دون ورود معلومات عن إصابة سائقه.

حادث سير شمال تكريت

تم تسجيل عدد من الوفيات والإصابات في حادث سير مروع على طريق تكريت بيجي.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من موقع الحادث السيارة التي كانت تقل العائلة وقد تعرضت لأضرار بالغة نتيجة قوة الاصطدام.