اليونان: 8 زلازل في ساعة واحدة والعلماء يحذرون

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:58 صباحاً - وفقًا لبيانات البوابة اليونانية “برونيوز.جي آر”، تعرضت اليونان لثمانية زلازل متتالية، مما أثار قلق الخبراء الذين يخشون أن تكون هذه الهزات تمهيدًا لزلزال مدمر محتمل.

وقع الزلزال الأخير في جزيرة أمورغوس في الساعة 09:06 بالتوقيت المحلي، حيث بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر، رغم أنه تم قياسه في البداية على أنه 4.1. وقد شعر سكان جزيرة سانتوريني بهذه الهزة، مما أثار الفزع بينهم.

حدث الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 24 كيلومترًا جنوب غرب أمورغوس، التي تقع في أقصى شرق مجموعة جزر سيكلاديز.

ما يثير القلق بشكل خاص، وفقًا للموقع، هو أن علماء الزلازل يعتقدون أن هذه الهزات الثماني وقعت صباح اليوم بين الساعة 7 و8 صباحًا، حيث تراوحت قوتها بين 3.6 و4.1 درجة على مقياس ريختر، مما يشير إلى إمكانية حدوث زلزال مدمر.

قال ديميتريس بابانيكولاو، أستاذ علم الزلازل: “زلازل سانتوريني تعتبر بمثابة زلازل ما قبل الزلزال الكبير”، مشيرًا إلى أن هذه الاهتزازات قد تؤدي إلى زلزال تصل قوته في أسوأ الأحوال إلى 6 درجات على مقياس ريختر.