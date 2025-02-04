طاجن المعكرونة والدجاج.. طبخة سريعة ولذيذة لعائلتك!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:58 صباحاً - مقدمة عن الطاجن المعكرونة والدجاج

يُعتبر طاجن المعكرونة والدجاج من الأطباق الشهية والمحبوبة بين العائلات، حيث يجمع بين النكهات الغنية للمكونات المتنوعة. يتميز هذا الطبق بسهولة تحضيره وسرعة إعداده، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأيام التي تحتاج فيها إلى وجبة سريعة ومشبعة.

المكونات الأساسية لطاجن المعكرونة والدجاج

لتحضير طاجن المعكرونة والدجاج، ستحتاج إلى المكونات التالية:

500 جرام من صدور الدجاج، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

250 جرام من المعكرونة، مسلوقة ومصفاة

بصلة كبيرة، مفرومة

3 فصوص من الثوم، مفرومة

فلفل رومي ملون، مقطع إلى شرائح

كوب من الطماطم المهروسة

كوب من الجبن المبشور (مثل الشيدر أو الموزاريلا)

ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية المجففة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

طريقة التحضير

الخطوة 1: تجهيز المكونات

في البداية، قم بتجهيز جميع المكونات بتقطيع الخضروات وسلق المعكرونة حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

الخطوة 2: طهي الدجاج والخضروات

في مقلاة عميقة، قم بتسخين الزيت على نار متوسطة. أضف البصل وقلّبه حتى يصبح شفافًا. ثم أضف الثوم والفلفل الرومي وقلّب المكونات حتى تذبل.

بعد ذلك، أضف قطع الدجاج إلى المقلاة وقلّبها حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج تمامًا.

الخطوة 3: تجميع الطاجن

أضف الطماطم المهروسة إلى خليط الدجاج والخضروات في المقلاة وقلّبها جيدًا. ثم أضف المعكرونة المسلوقة وتوابل الإيطالية، وقلّب كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

الخطوة 4: الطهي النهائي

اسكب الخليط في طاجن أو صينية خبز، ورشه بالجبن المبشور على السطح. أدخل الطاجن في الفرن المُسَخَّن مُسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، واتركه لحوالي 15-20 دقيقة حتى يذوب الجبن ويتحول لونه إلى الذهبي.

ختامًا: نصائح لتقديم الطاجن

لإضافة لمسة من الانتعاش، يمكنك تقديم طاجن المعكرونة والدجاج مع سلطة خضراء جانبية أو قطعة من الخبز الطازج. استمتع بوجبة لذيذة ومشوقة مع عائلتك في أجواء دافئة. لا شك أن هذا الطبق سيصبح واحدًا من المفضلات لديك فور تجربته!