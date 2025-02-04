تتويج راشد آل جميان من السعودية بلقب “فارس المنكوس”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

توج الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، الفارس السعودي راشد آل جميان المري بلقب “فارس المنكوس” للموسم الرابع ، وذلك في الأمسية الختامية التي أقيمت مساء أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وبحسب “وام”، حضر التتويج سعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة ، والمديرون التنفيذيون للقطاعات في الهيئة، وسعيد بن كراز المهيري مدير برنامج “المنكوس”، وأعضاء لجنة التحكيم محمد بن مِشيط المري، وشايع العيّافي، وحمود جلوي، ومتعب بن كروّز المري، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق فن المنكوس.

وأسدل البرنامج الستار على موسمه الرابع، الذي انطلق في 2 ديسمبر 2024، وامتد على مدى ثمانية أسابيع ، متضمناً حلقتين تسجيليتين وثماني حلقات مباشرة، تنافس خلالها 18 متسابقًا من الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت على اللقب.

ويعد برنامج “المنكوس” هوالبرنامج الأول من نوعه المتخصص بلحن المنكوس من موروث الشعر النبطي الأصيل، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث في إطار حرصها على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.

وشهدت الحلقة تقديم لوحة مهداة من نجوم الموسم الرابع إلى قيادة الدولة الرشيدة ، إضافة إلى عرض تقرير يوضح آلية التنافس في الحلقة الختامية التي ضمت 6 متنافسين ، وحصل صاحب المركز السادس على 100 ألف درهم إماراتي، والمركز الخامس على 150 ألف درهم، والمركز الرابع 200 ألف درهم والمركز الثالث 300 ألف درهم ، فيما حصل الوصيف على 500 ألف درهم، بينما حصل الفائز بالمركز الأول ولقب “فارس المنكوس” على جائزة قدرها مليون درهم إماراتي.

وحظيت الأمسية الختامية الثامنة من برنامج “المنكوس” بأداء مميز من فرسان النخبة الستة، حيث تنافسوا على تقديم ألحان المنكوس من خلال قصيدة ولحن من اختيارهم.

وتم في الختام إعلان الدرجان النهائية بعد إضافة تصويت الجمهور ، وحلّ عبد الهادي آل حميدان المري من السعودية في المركز السادس برصيد 56 درجة وصياد محمد اليامي من السعودية في المركز الخامس بـ 57 درجة ، وجاء سعيد علي المري من قطر في المركز الرابع بعد أن حصل على 58 درجة، فيما حلّ ذيب صالح المري من السعودية في المركز الثالث بـ 63 درجة

أما الوصافة، فكانت من نصيب حمد بن مغيثة الهاجري من السعودية بعد أن جمع 64 درجة، ليذهب اللقب إلى راشد آل جميان المري من السعودية الذي توّج فارسًا للمنكوس في موسمه الرابع بعد حصوله على 78 درجة.