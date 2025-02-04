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الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23)

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الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23)

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:55 صباحاً - تابع ماتيو ريتيغي، مهاجم فريق أتلانتا صدارته لترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الكالتشيو…

1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 16 هدفاً
2- مويس كين (فيورنتينا): 13 هدفاً
3- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً
4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 10 أهداف
5- لورينزو لوكا (أودونيزي): 9 أهداف
6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 9 أهداف
7- روميلو لوكاكو (نابولي): 9 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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