نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:55 صباحاً - تابع ماتيو ريتيغي، مهاجم فريق أتلانتا صدارته لترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الكالتشيو…
1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 16 هدفاً
2- مويس كين (فيورنتينا): 13 هدفاً
3- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً
4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 10 أهداف
5- لورينزو لوكا (أودونيزي): 9 أهداف
6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 9 أهداف
7- روميلو لوكاكو (نابولي): 9 أهداف