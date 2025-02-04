الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:55 صباحاً - تابع ماتيو ريتيغي، مهاجم فريق أتلانتا صدارته لترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الكالتشيو…

1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 16 هدفاً

2- مويس كين (فيورنتينا): 13 هدفاً

3- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً

4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 10 أهداف

5- لورينزو لوكا (أودونيزي): 9 أهداف

6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 9 أهداف

7- روميلو لوكاكو (نابولي): 9 أهداف