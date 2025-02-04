نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (23)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الإثنين، منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
كالياري × لاتسيو 1-2
جوفنتوس × إمبولي 4-1
فيورنتينا × جنوى 2-1
ميلان × إنتر ميلان 1-1
روما × نابولي 1-1
بارما × ليتشي 1-3
أودونيزي × فينيزيا 3-2
مونزا × هيلاس فيرونا 0-1
أتلانتا × تورينو 1-1
بولونيا × كومو 2-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23)
1- نابولي: 54 نقطة
2- إنتر ميلان: 51 نقطة
3- أتلانتا: 47 نقطة
4- لاتسيو: 42 نقطة
5- جوفنتوس: 40 نقطة
6- لاتسيو: 39 نقطة