الدوري الإيطالي (23)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الإثنين، منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

كالياري × لاتسيو 1-2

جوفنتوس × إمبولي 4-1

فيورنتينا × جنوى 2-1

ميلان × إنتر ميلان 1-1

روما × نابولي 1-1

بارما × ليتشي 1-3

أودونيزي × فينيزيا 3-2

مونزا × هيلاس فيرونا 0-1

أتلانتا × تورينو 1-1

بولونيا × كومو 2-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23)

1- نابولي: 54 نقطة

2- إنتر ميلان: 51 نقطة

3- أتلانتا: 47 نقطة

4- لاتسيو: 42 نقطة

5- جوفنتوس: 40 نقطة

6- لاتسيو: 39 نقطة