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الدوري الإيطالي (23)… نتائج وترتيب

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الدوري الإيطالي (23)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الإثنين، منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

كالياري × لاتسيو 1-2
جوفنتوس × إمبولي 4-1
فيورنتينا × جنوى 2-1
ميلان × إنتر ميلان 1-1
روما × نابولي 1-1
بارما × ليتشي 1-3
أودونيزي × فينيزيا 3-2
مونزا × هيلاس فيرونا 0-1
أتلانتا × تورينو 1-1
بولونيا × كومو 2-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23)
1- نابولي: 54 نقطة
2- إنتر ميلان: 51 نقطة
3- أتلانتا: 47 نقطة
4- لاتسيو: 42 نقطة
5- جوفنتوس: 40 نقطة
6- لاتسيو: 39 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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