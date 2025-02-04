مقابل الدعم المالي.. ترامب يقترح على أوكرانيا تزود أمريكا بالمعادن النادرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:55 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على أوكرانيا تزويد الولايات المتحدة بمعادن نادرة من أراضيها كوسيلة لتسديد جزء من الدعم المالي الأمريكي المقدم لها في حربها ضد روسيا.

وأكد ترامب للصحفيين، وفقًا لقناة “الحرة” الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا مستعدة لذلك، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى اتفاق مع كييف مقابل نحو 300 مليار دولار من الدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على ضرورة التوصل إلى صفقة تغطي ما تقدمه واشنطن لأوكرانيا مقابل الحصول على المعادن النادرة وغيرها من الموارد.