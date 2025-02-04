“تابي” تنضم إلى منظومة “سداد دبي” كأحد خيارات الدفع الرقمي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت حكومة دبي، ممثلة بدبي الرقمية ودائرة المالية انضمام “تابي” إلى منصة “سداد دبي”، التي تُعد مظلة موحدة لمزودي الخدمات والجهات الحكومية وتوفر خدمات الدفع الآجل بشكل مستمر للمتعاملين.

وبحسب “وام”، تتيح هذه الخطوة للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارات إجراء عمليات الدفع عبر مجموعة متنوعة من الوسائل بسهولة وأمان، متضمنة خيارات تقسيط مرنة لتعزيز راحة المتعاملين وإدارة التزاماتهم المالية بشكل فعال.

وبموجب هذه الخطوة تنضم “تابي” إلى قائمة من وسائل الدفع العديدة المتاحة على منصة سداد دبي، ومن بينها البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، والمحافظ الذكية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وآبل باي، وغوغل باي، ما يتيح للمتعاملين من الأفراد والشركات خيارات واسعة تسهم في تسهيل معاملاتهم، بما ينسجم مع توجهات دبي الرقمية وأهدافها برقمنة الحياة في دبي بما يشمل تعزيز ركائز النشاط الاقتصادي الرقمي.

وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن الدائرة تلعب دوراً محورياً في تنفيذ استراتيجيات دبي المستقبلية، وعلى رأسها استراتيجية دبي اللانقدية، التي أوضح أنها تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بمكانة الإمارة على خريطة مستقبل الأعمال والاستثمار في العالم.

وأشار إلى أن مبادرة خدمات السداد الآجل تصبّ في جهود تطوير البنية التحتية المالية الرقمية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تقديم منظومة خدمات حكومية راقية ومتكاملة.

من جانبه قال حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية إن انضمام “تابي” إلى منصة سداد دبي خطوة مهمة ضمن مسيرة التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل التعاملات المالية على مستوى الأفراد والمؤسسات على السواء وتعكس في الوفن نفسه أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ترسيخ التحول الرقمي ثقافة وممارسة على أوسع نطاق، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالانتقال من الحكومة الرقمية إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة.

بدوره ذكر مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية أن الدفع الرقمي يمثل جزءاً محورياً من أسلوب الحياة الرقمي، والاقتصاد الرقمي في دبي ويشكل دخول شركات من القطاع الخاص إلى منظومة “سداد دبي” التي تديرها دبي الرقمية خطوة مهمة تعزز ثقة المتعاملين بالمدفوعات الرقمية إلى جانب كونه دفعة قوية ترفد جهود التحول الرقمي في الإمارة.

ويكفل إطلاق خدمات السداد الآجل عبر بوابة سداد دبي العديد من المنافع للمجتمع، وفق ما أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، الذي قال إن تلك المنافع تتضمن تعزيز المرونة المالية للأفراد والشركات، وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنظيم نفقاتها، وتسهم في تقليل الأعباء المالية، وتحفيز المجتمع على تسوية الرسوم المتراكمة من دون ضغوط.

تعد منظومة “سداد دبي” الإطار الجامع للعديد من وسائل الدفع، وتقوم على تشغيلها وتطويرها حكومة دبي، وتمثل خدمة مشتركة لمزودي الخدمات والجهات الحكومية، بهدف إجراء عمليات الدفع الإلكتروني من خلال عدة قنوات كالهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية ومنافذ الخدمة (الأكشاك) والأجهزة الذكية.

تدعم هذه الخدمة العديد من طرق الدفع مثل البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، والمحافظ الذكية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وآبل باي، وغوغل باي.

وتمتاز خدمات “سداد دبي” بأنها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية وفي مقدمتها معايير PCI DSS ومعايير ISO27001.