طريقة تحضير تونر البشرة الطبيعي في منزلك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:04 صباحاً - مقدمة

تعتبر العناية بالبشرة جزءًا مهمًا من الروتين اليومي للعديد من الأشخاص. ومن بين أهم خطوات العناية بالبشرة هي استخدام التونر الذي يساعد في تنظيم درجة حموضة البشرة وإزالة الشوائب والأوساخ المتبقية بعد تنظيف الوجه. على الرغم من توفر العديد من أنواع التونر في الأسواق، إلا أن تحضير تونر طبيعي في المنزل يعد خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يفضلون استخدام مكونات طبيعية وأقل تكلفة.

فوائد استخدام التونر الطبيعي

يفضل الكثير من الأشخاص استخدام التونر الطبيعي للحصول على فوائده المتعددة والتي تشمل:

تنظيم درجة حموضة البشرة

تقليل ظهور المسام الواسعة

محاربة البكتيريا والحد من ظهور حب الشباب

ترطيب البشرة وتهيئتها لامتصاص المنتجات الأخرى بشكل أفضل

الإحساس بالانتعاش والنضارة

المكونات الأساسية لتحضير التونر في المنزل

قبل أن نبدأ في خطوات تحضير التونر، دعونا نتعرف على بعض المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لصنع تونر منزلي فعال:

خل التفاح: يساعد في توازن درجة حموضة البشرة.

يساعد في توازن درجة حموضة البشرة. ماء الورد: يعمل على تهدئة البشرة وتنعيمها.

يعمل على تهدئة البشرة وتنعيمها. الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة ويفيد في تقليل الالتهابات.

يحتوي على مضادات الأكسدة ويفيد في تقليل الالتهابات. الألوفيرا: معروف بخصائصه المرطبة والمهدئة.

طريقة تحضير التونر الطبيعي

يمكنك تحضير تونر طبيعي بطرق مختلفة، وسنشاركك هنا طريقة بسيطة وفعالة باستخدام المكونات التي ذكرناها:

المكونات:

ربع كوب من خل التفاح

نصف كوب من ماء الورد

كيس من الشاي الأخضر

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا

الطريقة:

قم بغلي الماء وأضف إليه كيس الشاي الأخضر، اتركه ليبرد ثم انزع الكيس. اخلط خل التفاح وماء الورد مع الشاي الأخضر المبرد في وعاء. أضف جل الألوفيرا إلى الخليط وامزج جيدًا. صُب الخليط في زجاجة بخاخة نظيفة. احفظ التونر في الثلاجة، وقم برشه على وجهك بلطف بعد تنظيفه.

خاتمة

إعداد التونر الطبيعي في المنزل ليس فقط سهلًا وممتعًا، بل هو أيضًا خيار صحي يمكنك من خلاله التحكم في ما تضعه على بشرتك. يمكن للمكونات الطبيعية توفير نتائج مذهلة إذا تم استخدامها باستمرار كجزء من روتين العناية بالبشرة اليومي. جرب صنع التونر الخاص بك وتمتع ببشرة نضرة وصحية طوال اليوم.