كأس إسبانيا: أتلتيكو مدريد يستقبل خيتافي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:04 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي أتلتيكو مدريد وخيتافي اليوم الثلاثاء، الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة، في أولى مباريات ربع نهائي كأس إسبانيا بكرة القدم على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد.

ويلعب غداً، الأربعاء، في الدور ذاته، ليجانيس مع ريال مدريد على الملعب البلدي دي بوتاركي، الساعة 23:00.

وتُستكمل مباريات هذا الدور يوم الخميس القادم، حيث يلتقي ريال سوسيداد مع أوساسونا الساعة 21:30، وفالنسيا مع برشلونة الساعة 23:30.