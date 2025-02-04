نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا للنخبة: الهلال يستضيف برسيبوليس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:04 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة غرب آسيا، حيث يلتقي الغرافة القطري مع باختاكور الأوزبكي الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والهلال السعودي مع برسيبوليس الإيراني الساعة 21:00.
النتائج المسجلة في مجموعة الغرب
العين- الإمارات × الريان- قطر 1-2
السد- قطر× الأهلي- السعودية 1-3
استقلال طهران- إيران × الشرطة- العراق 1-1
النصر- السعودية × الوصل- الإمارات 4-0
ترتيب منطقة الغرب
1- الأهلي: 19 نقطة (17- 6)- تأهل إلى دور الـ 16
2- الهلال: 16 نقطة (20- 6)- تأهل إلى دور الـ 16
3- النصر: 16 نقطة (17- 6)- تأهل إلى دور الـ 16
4- السد: 12 نقطة (9-7)- تأهل إلى دور الـ 16
5- الوصل: 11 نقطة (8- 10)- تأهل إلى دور الـ 16
6- الريان: 8 نقاط (8- 10)
7- برسيبوليس: 6 نقاط (5-6)
8- استقلال طهران: 6 نقاط (6-9)
9- باختاكور: 4 نقاط (2-4)
10- الغرافة: 4 نقاط (7- 14)
11- الشرطة:3 نقاط (5- 17)
12- العين: نقطتان (11- 20)