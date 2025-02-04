اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري أبطال آسيا للنخبة: الهلال يستضيف برسيبوليس

0 نشر
0 تبليغ

دوري أبطال آسيا للنخبة: الهلال يستضيف برسيبوليس

نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا للنخبة: الهلال يستضيف برسيبوليس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:04 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة غرب آسيا، حيث يلتقي الغرافة القطري مع باختاكور الأوزبكي الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والهلال السعودي مع برسيبوليس الإيراني الساعة 21:00.

النتائج المسجلة في مجموعة الغرب
العين- الإمارات × الريان- قطر 1-2
السد- قطر× - السعودية 1-3
استقلال طهران- إيران × الشرطة- العراق 1-1
النصر- السعودية × الوصل- الإمارات 4-0

ترتيب منطقة الغرب
1- الأهلي: 19 نقطة (17- 6)- تأهل إلى دور الـ 16
2- الهلال: 16 نقطة (20- 6)- تأهل إلى دور الـ 16
3- النصر: 16 نقطة (17- 6)- تأهل إلى دور الـ 16
4- السد: 12 نقطة (9-7)- تأهل إلى دور الـ 16
5- الوصل: 11 نقطة (8- 10)- تأهل إلى دور الـ 16
6- الريان: 8 نقاط (8- 10)
7- برسيبوليس: 6 نقاط (5-6)
8- استقلال طهران: 6 نقاط (6-9)
9- باختاكور: 4 نقاط (2-4)
10- الغرافة: 4 نقاط (7- 14)
11- الشرطة:3 نقاط (5- 17)
12- العين: نقطتان (11- 20)

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا