دوري أدنوك الإماراتي: شباب الأهلي في ضيافة دبا الحصن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 07:03 صباحاً - يلتقي اليوم، الثلاثاء، الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، فريقا دبا الحصن وشباب الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم.

يتواجد دبا الحصن قبل هذه المباراة في المركز الثالث عشر بـ 9 نقاط فيما يتواجد شباب الأهلي في المركز الثاني بـ 35 نقطة، والفرصة سانحة أمامه لانتزاع الصدارة من الشارقة (37 نقطة).