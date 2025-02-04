أضرار  تقشير الركب بالليزر وكيفية تجنبها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 07:03 صباحاً - ما يجب معرفته عن تقشير الركب بالليزر

يُعتبر تقشير الركب بالليزر من الإجراءات التجميلية الشائعة التي يلجأ لها الكثيرون لتحسين مظهر البشرة وتوحيد لونها. ومع ذلك، قد يكون لهذا الإجراء بعض الأضرار والمضاعفات التي يتعين على الأفراد معرفتها قبل اتخاذ القرار بالخضوع له.

أضرار تقشير الركب بالليزر

رغم الفوائد المحتملة لتقشير الركب بالليزر، فإن هناك بعض الأضرار المحتملة التي قد يواجهها الشخص بعد العملية، منها:

احمرار وتورم: قد يعاني الشخص من احمرار وتورم في منطقة الركبة بعد العملية، وهذه أعراض عادية قد تستمر لبضعة أيام.

حكة وتهيّج: يمكن أن يشعر بعض الأفراد بالحكة أو تهيّج في الجلد بعد الجلسة، وهي أعراض مؤقتة.

تصبغ الجلد: في بعض الأحيان، قد يحدث تغير في لون الجلد سواء بتصبغ زائد أو فقدان للون، ويكون هذا التأثير عادةً مؤقتًا.

ندوب: في حالات نادرة، قد تحدث ندوب جراء استخدام الليزر، خاصةً مع عدم اتباع تعليمات العناية بشكل صحيح.

التهابات: في حالة عدم النظافة أو تعرض المنطقة لمصادر تلوث، قد تحدث التهابات جلدية.

كيفية تجنب أضرار تقشير الركب بالليزر

باتباع بعض الإرشادات والنصائح، يمكن التقليل من مخاطر تقشير الركب بالليزر وضمان نتائج أفضل وأكثر أماناً. إليك بعض الخطوات الهامة:

اختيار العيادة: احرص على اختيار مركز تجميلي موثوق ذو سمعة جيدة ومتخصص في تطبيق إجراءات الليزر.

استشارة الطبيب: تحدث مع طبيب مختص حول جميع الأسئلة والشكوك التي قد تكون لديك قبل الإجراء.

اتباع التعليمات: تأكد من اتباع جميع تعليمات الرعاية ما قبل وما بعد الجلسة التي يقدمها الطبيب.

حماية البشرة: بعد الجلسات، وخاصة من أشعة الشمس بتطبيق واقي الشمس والحرص على ارتداء ملابس تحمي الركبة.

متابعة حالتك: إذا شعرت بأي أعراض غير طبيعية أو مستمرة، تواصل مع الطبيب فوراً للحصول على الاستشارة اللازمة.

ختاماً، يُعد تقشير الركب بالليزر أداة فعالة لتحسين مظهر البشرة وإزالة العيوب، إلا أنه من الضروري الوعي بالمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية لضمان تحقيق النتائج المرجوة بأمان.