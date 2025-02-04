دوري نجوم العراق (18): أربيل يلاقي القوة الجوية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 07:03 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات المرحلة الثامنة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي الحدود مع زاخو الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والنجف مع الكرخ الساعة 17:00، والميناء مع نوروز بنفس التوقيت وأربيل مع القوة الجوية الساعة 19:30، وتأجلت مباراة الطلبة مع دهوك الساعة، والتي كانت مقررة اليوم، الثلاثاء.

النتائج المسجلة في الجولة (18)

ديالى × نفط ميسان 3-1

النفط × كربلاء 1-0

الكرمة × الكهرباء 1-1

القاسم × الزوراء 2-0

الشرطة × نفط البصرة- مؤجلة

ترتيب فرق المقدمة

1- الزوراء: 35 نقطة

2- الشرطة: 34 نقطة

3- الطلبة: 33 نقطة

4- زاخو: 32 نقطة

5- دهوك: 31 نقطة