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دوري نجوم العراق (18): أربيل يلاقي القوة الجوية

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دوري نجوم العراق (18): أربيل يلاقي القوة الجوية

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 07:03 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات المرحلة الثامنة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي الحدود مع زاخو الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والنجف مع الكرخ الساعة 17:00، والميناء مع نوروز بنفس التوقيت وأربيل مع القوة الجوية الساعة 19:30، وتأجلت مباراة الطلبة مع دهوك الساعة، والتي كانت مقررة اليوم، الثلاثاء.

النتائج المسجلة في الجولة (18)
ديالى × نفط ميسان 3-1
النفط × كربلاء 1-0
الكرمة × الكهرباء 1-1
القاسم × الزوراء 2-0
الشرطة × نفط البصرة- مؤجلة

ترتيب فرق المقدمة
1- الزوراء: 35 نقطة
2- الشرطة: 34 نقطة
3- الطلبة: 33 نقطة
4- زاخو: 32 نقطة
5- دهوك: 31 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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