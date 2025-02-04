نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (18): أربيل يلاقي القوة الجوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 07:03 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات المرحلة الثامنة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي الحدود مع زاخو الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والنجف مع الكرخ الساعة 17:00، والميناء مع نوروز بنفس التوقيت وأربيل مع القوة الجوية الساعة 19:30، وتأجلت مباراة الطلبة مع دهوك الساعة، والتي كانت مقررة اليوم، الثلاثاء.
النتائج المسجلة في الجولة (18)
ديالى × نفط ميسان 3-1
النفط × كربلاء 1-0
الكرمة × الكهرباء 1-1
القاسم × الزوراء 2-0
الشرطة × نفط البصرة- مؤجلة
ترتيب فرق المقدمة
1- الزوراء: 35 نقطة
2- الشرطة: 34 نقطة
3- الطلبة: 33 نقطة
4- زاخو: 32 نقطة
5- دهوك: 31 نقطة