نصائح طبية.. أسباب تنميل الرجلين وطرق التعامل معها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 07:03 صباحاً - أسباب تنميل الرجلين

تنميل الرجلين هو شعور غير مريح يشبه الوخز أو الخدر، ويعاني منه الكثير من الأشخاص في مراحل مختلفة من حياتهم. قد تكون هذه الحالة مؤقتة أو تحدث بشكل متكرر، ويمكن أن تكون نتيجة لأسباب طبية أو عوامل حياتية. في هذا المقال، سنتناول الأسباب الشائعة لتنميل الرجلين وكيفية التعامل معها.

1. الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

يُعد الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة دون حراك واحداً من الأسباب الشائعة لتنميل الرجلين. حيث يؤدي ذلك إلى ضغط على الأعصاب أو تقلص العضلات، مما يسبب شعورًا بالخدر أو التنميل.

2. نقص الفيتامينات والمعادن

يعتبر نقص فيتامين ب12 وبعض المعادن مثل المغنيسيوم من الأسباب التي قد تؤدي إلى التنميل. هذه العناصر الغذائية ضرورية لوظيفة الأعصاب السليمة، ونقصها قد يؤدي إلى ضعف في التوصيل العصبي.

3. مشاكل في الدورة الدموية

قد يكون التنميل ناتجاً عن مشاكل في الدورة الدموية، مثل ضعف التروية الدموية إلى الأطراف السفلى نتيجة لأمراض مثل السكر أو ارتفاع ضغط الدم.

4. الاعتلال العصبي

يشير الاعتلال العصبي إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على الأعصاب الطرفية، ويعتبر من الأسباب الرئيسية للتنميل المستمر في القدمين.

5. ضغط الأعصاب

يمكن أن يؤدي الضغط على الأعصاب المحيطية نتيجة لانزلاق غضروفي أو تشنج عضلي إلى الشعور بالتنميل.

طرق التعامل مع تنميل الرجلين

تختلف طرق التعامل مع التنميل بناءً على السبب الكامن وراءه. إليك بعض النصائح التي قد تساعد في التخفيف من المشكلة:

تحريك الجسم: حاول المشي أو تغيير وضعيتك إذا كنت جالساً أو واقفاً لفترة طويلة لتحسين الدورة الدموية.

حاول المشي أو تغيير وضعيتك إذا كنت جالساً أو واقفاً لفترة طويلة لتحسين الدورة الدموية. تحسين النظام الغذائي: تأكد من تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على فيتامينات ومعادن كافية، خصوصاً الفيتامين ب12 والمغنيسيوم.

تأكد من تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على فيتامينات ومعادن كافية، خصوصاً الفيتامين ب12 والمغنيسيوم. التمارين الرياضية: ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات. الاسترخاء والتدليك: يمكن أن يساعد الاسترخاء وتدليك المنطقة المتأثرة في تخفيف الضغط عن الأعصاب.

يمكن أن يساعد الاسترخاء وتدليك المنطقة المتأثرة في تخفيف الضغط عن الأعصاب. استشارة الطبيب: إذا كانت حالة التنميل مستمرة أو شديدة، من المهم استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود حالة طبية خطيرة تتطلب علاجاً خاصاً.

التنميل في الرجلين يعد مشكلة شائعة وقد يكون عابراً في حالات كثيرة. ولكن الالتزام بنمط حياة صحي واستشارة الطبيب عند الضرورة يمكن أن يسهم في تقليل مثل هذه المشاكل.