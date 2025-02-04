فوائد تناول الحليب كامل الدسم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 02:53 صباحاً - القيمة الغذائية للحليب كامل الدسم

يعتبر الحليب كامل الدسم من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها الجسم يوميًا. فهو يحتوي على نسبة جيدة من الدهون والبروتينات، وكذلك مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية. يحتوي كوب واحد من الحليب كامل الدسم على حوالي 8 جرامات من الدهون و8 جرامات من البروتينات، بالإضافة إلى الكالسيوم وفيتامين د والريبوفلافين والفوسفور وفيتامين ب12.

تحسين صحة العظام والأسنان

تعتبر العظام والأسنان من بين الأعضاء التي تستفيد بشكل كبير من تناول الحليب كامل الدسم. لن يحتوي الحليب على كميات كبيرة من الكالسيوم فحسب، بل إن احتواءه على فيتامين د يساعد في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الجسم. هذا يجعل الحليب خيارًا مثاليًا للأطفال والمراهقين والبالغين على حد سواء لضمان نمو العظام بشكل سليم والحفاظ على قوتها.

تعزيز صحة القلب والدماغ

من الفوائد الصحية للحليب كامل الدسم هو تأثيره الإيجابي على صحة القلب والدماغ. خلافًا للاعتقاد السائد بشأن الدهون المشبعة، فإن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الدهون الموجودة في الحليب قد تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تحسين مستويات الكولسترول الجيد (HDL). بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الدهون على أحماض دهنية مثل حمض اللينوليك المترافق والتي لها دور في دعم وظائف الدماغ.

تقوية العضلات وتنظيم الوزن

يُعتبر البروتين عنصراً أساسياً في بناء العضلات والإصلاح والتجديد للخلايا المتضررة. ويحتوي الحليب كامل الدسم على بروتينات عالية الجودة تساهم في تقوية العضلات وزيادة الكتلة العضلية خاصة عند ممارسة التمارين الرياضية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للشعور بالشبع الذي يمنحه الحليب دورًا في تنظيم وزن الجسم والتحكم في الشهية.

لماذا يجب تضمين الحليب كامل الدسم في النظام الغذائي؟

يحتوي على مغذيات ضرورية تدعم وظائف الجسم.

يساهم في تعزيز صحة العظام والأسنان بفضل محتواه من الكالسيوم وفيتامين د.

يحتوي على أحماض دهنية تفيد القلب والدماغ.

يساعد في بناء وتقوية العضلات.

في النهاية، يُعد الحليب كامل الدسم خيارًا صحيًا ومغذيًا يمكن تضمينه في النظام الغذائي للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة، عن طريق الاعتدال في تناوله بما يتناسب مع احتياجات الجسم والنصائح الصحية.