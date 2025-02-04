نصائح مهمة وعديدة لمرضى السكري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 12:55 صباحاً - فوائد اتباع نمط حياة صحي لمرضى السكري

التعايش مع مرض السكري يتطلب التزامًا بنمط حياة صحي ومحدث للممارسات اليومية التي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن الحدود الطبيعية. يمكن أن يساهم ذلك بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمرضى والتحكم في أعراض المرض. تتعدد النصائح التي يمكن لمرضى السكري اتباعها لضمان ذلك.

التغذية المتوازنة

التغذية تلعب دورًا جوهريًا في إدارة مرض السكري. من المهم أن تحافظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على كافة العناصر الغذائية الضرورية. إليك بعض النصائح المفيدة:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه، الخضروات، والحبوب الكاملة، حيث تساعد في تحسين عملية الهضم وتجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر.

الحد من تناول السكريات البسيطة والكربوهيدرات المكررة، والاستعاضة عنها بكربوهيدرات معقدة.

اختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات، وتجنب الدهون المشبعة والمتحولة.

النشاط البدني المنتظم

النشاط البدني يشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة إدارة السكري. يساعد في تحسين الحساسية للأنسولين وخفض مستويات الجلوكوز في الدم. تساهم التمارين الرياضية في تقليل التوتر وتحسين الصحة العامة. حاول تخصيص 30 دقيقة يومياً على الأقل لممارسة التمارين الرياضية مثل المشي، السباحة، أو ركوب الدراجة.

مراقبة مستويات السكر في الدم

قياس مستويات السكر في الدم بانتظام يساعد في التعرف على كيفية تأثير الغذاء والنشاط البدني على هذه المستويات، مما يتيح إجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب. يمكن أن يساعدك استخدام جهاز قياس السكر في المنزل في القيام بذلك بسهولة.

الإقلاع عن التدخين والكحول

التدخين وتناول الكحول يمكن أن يزيدا من تعقيدات السكري وأخطاره الصحية المرتبطة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية. الإقلاع عن هذه العادات يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين الحالة الصحية العامة والإسهام في إدارة مرض السكري بكفاءة أكبر.

الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي

قد يكون التعامل مع السكري تحديًا نفسيًا واجتماعيًا. من المفيد الانضمام إلى مجموعات دعم مرضى السكري أو الحصول على دعم من الأصدقاء والعائلة للتكيف بشكل أفضل مع التحديات اليومية.

اتباع هذه النصائح اليومية يمكن أن يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة تساعد على التكيف مع مرض السكري وإدارته بكفاءة. من المهم التواصل المستمر مع اختصاصي الرعاية الصحية لمتابعة الحالة والتحكم فيها بشكل فعال.