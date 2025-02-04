أسباب الانفلونزا في فصل الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 12:55 صباحاً - العوامل التي تسهم في انتشار الإنفلونزا خلال فصل الشتاء

الإنفلونزا هي واحدة من الأمراض التنفسية الأكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء، وتعتبر فترة انتشارها من أكثر الفترات تحديًا للأفراد والأنظمة الصحية على حد سواء. تتعدد العوامل التي تؤدي إلى زيادة حالات الإنفلونزا في هذا الفصل البارد، وسنقوم فيما يلي باستعراض بعض الأسباب الرئيسية.

الطقس البارد وتأثيره على انتشار الفيروسات

يعتبر الطقس البارد عاملاً رئيسيًا في زيادة معدلات الإصابة بالإنفلونزا. فالانخفاض في درجات الحرارة يُضعف مناعة الجسم ويجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. كما أن الهواء البارد يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف، مما يسهّل دخول الفيروسات إلى الجهاز التنفسي.

الازدحام والتجمعات الداخلية

في فصل الشتاء، يميل الناس إلى البقاء في الأماكن المغلقة بسبب الطقس البارد، سواء في المنازل أو الأماكن العامة. هذا الازدحام في الأماكن المغلقة يزيد من احتمالية انتقال عدوى الإنفلونزا من شخص لآخر، لأن التهوية في هذه الأماكن غالبًا ما تكون غير كافية لتقليل تركيز الفيروسات المحمولة جوًا.

قلة التعرض لأشعة الشمس

خلال فصل الشتاء، يقل تعرض الناس لأشعة الشمس بسبب قصر النهار وسوء الأحوال الجوية، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم. يُعرف فيتامين د بأهميته في دعم جهاز المناعة، وانخفاضه يمكن أن يضعف قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات.

تغير سلوكيات الصحة العامة

تؤدي العطلات والمواسم الاحتفالية في الشتاء، مثل رأس السنة وأعياد الميلاد، إلى تجمع العائلات والأصدقاء مما يزيد من فرص انتقال الفيروس. إلى جانب ذلك، قد يجد البعض صعوبة في الالتزام بإجراءات النظافة المعتادة مثل غسل اليدين بشكل منتظم واستعمال المناديل الورقية عند السعال والعطس.

التحديات الصحية الموسمية

بعض الناس يعانون من مشاكل صحية مزمنة مثل الربو وأمراض القلب في فصل الشتاء، مما يجعلهم أكثر عرضة للمضاعفات إذا أصيبوا بالإنفلونزا. كما أن الضغط النفسي والقلق المصاحب لأجواء الشتاء يمكن أن يؤثر سلبًا على جهاز المناعة.

التهوية السيئة في الأماكن الداخلية

الملابس الثقيلة وعدم التنقل بمرونة

التغييرات المفاجئة في درجات الحرارة عند الانتقال بين الأماكن الداخلية والخارجية

ختامًا، فإن الوعي بتلك الأسباب والعوامل يمكن أن يساهم في تقليل فرص الإصابة وانتشار الإنفلونزا. يعتمد ذلك على الالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء بشكل يضمن السلامة والصحة للجميع.