تسريحات شعر تسبب تساقط الشعر: احذري هذه الأخطاء الشائعة!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 12:55 صباحاً - هل تعانين من تساقط الشعر؟ قد يكون السبب هو تسريحات الشعر التي تختارينها يوميًا. بعض تسريحات الشعر، على الرغم من جمالها، قد تؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه على المدى الطويل. في هذا المقال، سنتعرف على أبرز هذه التسريحات وكيفية تجنبها للحفاظ على صحة شعرك.

تسريحات شعر ضارة وتسبب التساقط:

ذيل الحصان المشدود: قد يؤدي شد الشعر باستمرار في نفس المنطقة إلى إضعاف بصيلات الشعر وتساقطه.

الضفائر الضيقة: الضفائر المشدودة جدًا تضع ضغطًا كبيرًا على فروة الرأس وتسبب تلف الشعر.

وصلات الشعر: يمكن أن تسبب وصلات الشعر الضغط على بصيلات الشعر وتؤدي إلى تساقطه.

الكعك المشدود: مثل ذيل الحصان، فإن الكعك المشدود بإحكام يمكن أن يسبب تلف الشعر وتساقطه.

أسباب أخرى لتساقط الشعر:

الوراثة: تلعب الوراثة دورًا كبيرًا في تساقط الشعر.

التغيرات الهرمونية: مثل الحمل، انقطاع الطمث، أو اضطرابات الغدة الدرقية.

نقص التغذية: نقص بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب تساقط الشعر كأثر جانبي.

الإجهاد والتوتر: يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تساقط الشعر.

كيف تحافظين على صحة شعرك وتجنبي تساقطه؟

تغيير التسريحات بانتظام: تجنبي تكرار نفس التسريحة يوميًا، وامنحى شعرك قسطًا من الراحة.

الاعتدال في استخدام أدوات التصفيف الحرارية: استخدمي واقي حراري قبل استخدام المكواة أو المجفف.

التغذية الصحية: تناولي غذاءً متوازناً غنيًا بالفيتامينات والمعادن.

ترطيب الشعر بانتظام: استخدمي بلسم وزيوت طبيعية لتغذية شعرك.

استشيري طبيبًا: إذا لاحظتِ تساقطًا شديدًا في شعرك، استشيري طبيب جلدية لتشخيص السبب ومعالجته.