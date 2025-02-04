وصفة شهية: صينية سمك بلطي بالبطاطس خطوة بخطوة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 12:55 صباحاً - هل تبحثين عن طبق سمك لذيذ وسهل التحضير؟ إليك وصفة صينية سمك بلطي بالبطاطس الشهية على طريقة الشيف غادة جميل، والتي ستنال إعجاب أسرتك. هذه الوصفة تجمع بين نكهة السمك الطازج وقرمشة البطاطس بطريقة بسيطة وسريعة.

المكونات:

3 سمكات بلطي

شرائح بطاطس

شرائح بصل

ثوم مفروم

شرائح طماطم

ملح وفلفل

كمون

بهارات

عصير ليمون

بشر ليمون

زيت زيتون

طريقة التحضير:

تتبيلة السمك والبطاطس: في وعاء، اخلطي الملح، الفلفل، الكمون، البهارات، عصير الليمون وبشر الليمون. ثم أضيفي زيت الزيتون وقلبي المزيج جيدًا.

تتبيل السمك والخضروات: تبلي شرائح السمك والبطاطس والبصل بمزيج التتبيلة بالتساوي.

الفرن: سخني الفرن على درجة حرارة مناسبة.

الترتيب: رصي شرائح البطاطس والسمك والبصل في صينية الفرن.

الخبز: أدخلي الصينية إلى الفرن حتى ينضج السمك والبطاطس ويصبح لونها ذهبيًا.

التقديم: قدمي الصينية ساخنة مع طبق من الأرز الأبيض أو سلطة خضراء.

نصائح إضافية:

اختيار السمك: يمكنكِ استخدام أي نوع من السمك الأبيض مثل القاروص أو الهامور.

التوابل: يمكنكِ إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل الكزبرة أو الشطة.

الخضروات: يمكنكِ إضافة خضروات أخرى مثل الجزر والفلفل الملون إلى الصينية.

التقديم: قدمي الصينية مزينة بشرائح الليمون والأعشاب الطازجة.

لماذا هذه الوصفة مميزة؟

سهلة التحضير: لا تحتاج هذه الوصفة إلى الكثير من الوقت والجهد.

مغذية: تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن.

لذيذة: مزيج النكهات بين السمك والبطاطس والتوابل يجعلها طبقًا شهيًا.