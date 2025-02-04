فوائد عديدة لتناول البيض .. تعرف إليها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 فبراير 2025 12:55 صباحاً - الفوائد الصحية لتناول البيض

يعتبر البيض من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين ويتميز بالقيمة الغذائية العالية التي يقدمها. تحتوي البيضة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تحسين الصحة العامة. فيما يلي نستعرض بعض الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها من تناول البيض.

1. مصدر غني بالبروتين

يُعد البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين الذي يلعب دورًا أساسيًا في بناء وإصلاح أنسجة الجسم. يساعد البروتين أيضاً في تكوين العظام والعضلات والجلد بالإضافة إلى إنتاج الإنزيمات والهرمونات.

2. دعم صحة العين

البيض غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تساعد في حماية العين من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالشيخوخة مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

3. تحسين وظائف الدماغ

يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر غذائي ضروري يسهم في تعزيز صحة الدماغ ويدعم وظائف الذاكرة والتنبه. الكولين مركب مهم يساعد في تطور الدماغ وخاصة في الفترات المبكرة من العمر.

4. تعزيز صحة القلب

رغم ما يشاع حول تأثير البيض على صحة القلب بسبب الكوليسترول، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن تناول البيض باعتدال يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب. يُعتقد أن البيض يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم.

5. المساهمة في إدارة الوزن

يمكن أن يساعد البيض في التحكم في الشهية بسبب محتواه الغني بالبروتين، حيث يعطي إحساسًا بالشبع لفترة أطول مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام. يُعتبر البيض خيارًا جيدًا لوجبة إفطار متوازنة للمساعدة في إدارة الوزن.

كيفية تضمين البيض في نظامك الغذائي

يمكن تناول البيض بطرق متعددة ومتنوعة ليكون جزءًا من نظام غذائي صحي:

البيض المسلوق: خيار صحي ومثالي للإفطار أو كوجبة خفيفة.

البيض المخفوق: يمكن إضافة الخضار أو الأعشاب لزيادة الفوائد الغذائية.

البيض المقلي: مع الاحتفاظ بقليل من الزيت لتجنب الدهون الزائدة.

الإضافات في السلطات: لإضافة نكهة ومزيد من البروتين.

في النهاية، يُعد البيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية التي يمكن أن تساهم في تعزيز صحة الجسم بطرق متعددة. لذلك، من الجيد تضمينه في نظامك الغذائي بشكل منتظم، مع الأخذ في اعتبار الاعتدال والتنوع الغذائي.