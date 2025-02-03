فوائد تناول المنغزيوم قبل النوم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 10:52 مساءً - تحسين جودة النوم

يعد تناول المغنيسيوم قبل النوم من الطرق الفعالة لتحسين جودة النوم. يسهم هذا المعدن المهم في تهدئة الجهاز العصبي وتحفيز إفراز الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم. هذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم أو الأرق قد يجدون تحسنًا كبيرًا عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على المغنيسيوم قبل النوم.

التخلص من التوتر والقلق

المغنيسيوم له خواص مهدئة تساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق. يلعب دورًا مهمًا في تنظيم النواقل العصبية التي تساعد على الاسترخاء وتهدئة العقل. لذلك، فإن تناول جرعة من المغنيسيوم في المساء يمكن أن يساعد على تهدئة العقل والتخلص من التوتر والقلق، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاسترخاء قبل النوم.

تقليل تقلصات العضلات

غالبًا ما يعاني الأشخاص من تقلصات عضلية ليلية تسبب الاضطراب في النوم. يساعد المغنيسيوم في استرخاء العضلات والحد من التقلصات المؤلمة، مما يجعل النوم أكثر راحة وهدوءًا. لذلك، يعتبر تناول المغنيسيوم قبل النوم حلاً طبيعيًا للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة.

نصائح لتناول المغنيسيوم

تحقق من الجرعة المناسبة: يُنصح بالتحدث إلى طبيب أو خبير تغذية لتحديد الجرعة المناسبة من المغنيسيوم، حيث يمكن أن يختلف الاحتياج بناءً على العمر والجنس والحالة الصحية العامة.

التوقيت المناسب: للحصول على أقصى استفادة، يُفضل تناول المغنيسيوم قبل النوم بمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة.

اختر النوع المناسب: هناك عدة أشكال من المكملات الغذائية للمغنيسيوم مثل أكسيد المغنيسيوم وسترات المغنيسيوم. قد يكون من الجيد تجربة أنواع مختلفة لمعرفة أي منها يعمل بشكل أفضل لجسمك.

من خلال الالتزام بهذه النصائح واعتماد المغنيسيوم كجزء من الروتين الليلي، يمكن للعديد من الأشخاص الاستمتاع بنوم أفضل وجودة حياة محسّنة بشكل عام.