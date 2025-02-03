طريقة تحضير عيون التونة على الطريقة اليابانية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 09:55 مساءً - عيون التونة هي طبق تقليدي في المطبخ الياباني، رغم أنه قد يبدو غريباً للبعض. تُعتبر هذه الأجزاء من التونة غنية بالبروتين والمعادن، وتُعدّ وجبة لذيذة ومغذية عندما تُطهى بالطريقة الصحيحة.

المكونات:

عيون تونة طازجة

ملح

فلفل أسود

زيت نباتي (مثل زيت الزيتون أو زيت السمسم)

بصل أخضر (لتزيين)

صلصة صويا (لتقديم)

طريقة التحضير:

التنظيف والتجهيز:

اغسلي عيون التونة جيدًا تحت الماء الجاري للتخلص من أي شوائب.

جففيها جيدًا بمنشفة ورقية.

قومي بتقطيع البصل الأخضر إلى قطع صغيرة.

التتبيلة:

تبلي عيون التونة بالملح والفلفل الأسود من جميع الجوانب.

الطهي:

الطريقة الأولى: الطهي بالبخار:

ضعي عيون التونة في قدر البخار فوق الماء المغلي.

اتركيها لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا.

الطريقة الثانية: القلي:

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

ضعي عيون التونة في المقلاة واقليها حتى يصبح لونها ذهبياً من جميع الجوانب.

التقديم:

قدمي عيون التونة الساخنة مع شرائح البصل الأخضر ورشة من صلصة الصويا.

نصائح إضافية:

اختيار التونة الطازجة: تأكدي من شراء عيون التونة الطازجة من مصدر موثوق.

التتبيلة: يمكنكِ إضافة توابل أخرى مثل الزنجبيل أو الثوم لتغيير النكهة.

الصلصة: يمكنكِ تقديم عيون التونة مع صلصات مختلفة مثل صلصة الواسابي أو صلصة الزنجبيل.

الجانب: قدمي عيون التونة مع الأرز الأبيض أو المعكرونة أو الخضروات المطهوة على البخار.

فوائد أكل عيون التونة:

غنية بالبروتين: تعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين الضروري لبناء وإصلاح الأنسجة.

مصدر للفيتامينات والمعادن: تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B12 والحديد.

قليلة الدهون: تعتبر خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.