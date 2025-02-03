لماذا أشعر بالبرد طوال الوقت؟ 6 أسباب محتملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 08:55 مساءً - هل تشعر بالبرد بشكل مستمر حتى في الأجواء الدافئة؟ هذا الشعور المزعج قد يكون ناتجًا عن عدة أسباب صحية، فدعنا نستكشف معًا أبرز هذه الأسباب وكيفية التعامل معها.

1. ضعف الدورة الدموية:

ما يحدث: عندما تكون الدورة الدموية ضعيفة، لا يصل الدم الدافئ إلى أطراف الجسم بشكل كافٍ، مما يجعلك تشعر بالبرد، خاصة في اليدين والقدمين.

الأسباب: قد يكون ذلك ناتجًا عن حالات مثل مرض رينود أو مشاكل قلبية، أو حتى الجلوس لفترات طويلة في وضعية واحدة.

2. فقر الدم (نقص الحديد):

ما يحدث: الحديد ضروري لنقل الأكسجين في الدم، ونقصه يؤثر على قدرة الجسم على توليد الحرارة.

الأعراض: بالإضافة للشعور بالبرد، قد تعاني من التعب، الدوار، وشحوب البشرة.

الحل: تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، السبانخ، والعدس.

3. مشاكل الغدة الدرقية:

ما يحدث: الغدة الدرقية تتحكم في عملية الأيض، وعندما تكون غير نشطة، يقل إنتاج الحرارة في الجسم.

الأعراض: بالإضافة للشعور بالبرد، قد تعاني من زيادة الوزن، الإرهاق، وجفاف الجلد.

الحل: استشارة الطبيب لإجراء فحص وظائف الغدة الدرقية.

4. نقص الدهون في الجسم:

ما يحدث: الدهون تعمل كعازل يحافظ على حرارة الجسم. نقص الدهون يجعل الجسم يفقد الحرارة بسرعة.

الحل: اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على نسبة كافية من الدهون الصحية.

5. الجفاف:

ما يحدث: الماء يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، والجفاف يجعل الجسم يواجه صعوبة في الحفاظ على الدفء.

الحل: شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم.

6. قلة النوم:

ما يحدث: يؤثر قلة النوم على عملية الأيض ويضعف الجهاز المناعي، مما يزيد من الشعور بالبرد.

الحل: الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ملاحظة: إذا كنت تعاني من الشعور بالبرد بشكل مستمر، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب الدقيق وعلاجه.