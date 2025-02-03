طريقة تحضير البيتزا في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 08:55 مساءً - المكونات الأساسية لتحضير العجينة

المكونات الأساسية لعمل عجينة البيتزا المنزلية تلعب دوراً مهماً في الحصول على قاعدة مثالية ومقرمشة. إليك المكونات التي ستحتاج إليها:

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

كوب من الماء الدافئ

نصف ملعقة صغيرة من الملح

طريقة تحضير العجينة

1. في وعاء كبير، قومي بخلط الملح والدقيق جيداً.

2. في وعاء آخر، اخلطي الماء الدافئ مع الخميرة والسكر واتركيه لمدة خمس دقائق حتى تنشط الخميرة وتبدأ في الفقاعات.

3. أضيفي المزيج السائل إلى خليط الدقيق بالتدريج، واعجني حتى تتكون لديك عجينة ناعمة ومرنة.

4. قومي بدهن العجينة بزيت الزيتون، ثم غطيها بمنشفة نظيفة واتركيها في مكان دافئ لتختمر مدة ساعة تقريباً أو حتى يتضاعف حجمها.

تحضير صلصة الطماطم

تعتبر صلصة الطماطم من المكونات الأساسية التي تضيف نكهة مميزة للبيتزا المنزلية. لتحضير هذه الصلصة، تحتاج المكونات التالية:

علبة من الطماطم المعلبة

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

فصان من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

ملعقة صغيرة من الريحان المجفف

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير

1. في مقلاة على نار متوسطة، ضعي الثوم حتى يصبح ذهبي اللون.

2. أضيفي الطماطم المعلبة ومعجون الطماطم واخلطي جيداً.

3. أضيفي السكر، الأوريجانو، الريحان، الملح والفلفل، واتركيها تطهى على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى تتكثف الصلصة.

تجهيز البيتزا والخبز

بعد تحضير العجينة والصلصة، يصبح الأمر سهلاً. إليك كيفية تجهيز البيتزا:

التغطية والخبز

1. سخّني الفرن إلى درجة حرارة 220 مئوية (430 فهرنهايت).

2. افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح بسمك 1/2 سم تقريباً.

3. انقلي العجينة إلى صينية الخبز المدهونة بقليل من الزيت.

4. وزّعي صلصة الطماطم بالتساوي على سطح العجينة.

5. أضيفي الجبن المبشور (مثل الموزاريلا) وأي مكونات أخرى تفضلينها، مثل الفلفل الأخضر، الزيتون، أو البيبروني.

6. اخبزي البيتزا في الفرن المحمى مسبقاً لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يذوب الجبن وتصبح الحواف ذهبية ومقرمشة.

وبهذا تكون البيتزا المنزلية جاهزة للاستمتاع! استمتع بصنعها وتزيينها مع العائلة والأصدقاء لرسم أجواء أكثر حميمية وسعادة في المنزل.