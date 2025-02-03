نشكركم على متابعتكم خبر هكذا تحافظ الشوكولاتة الداكنة على صحتك وتتفوق على شوكولاتة الحليب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 08:55 مساءً - تحتوي بعض أنواع الشوكولاتة على نسب عالية من مركبات الفلافانول، التي تمنح الكاكاو طعماً لاذعاً وقوياً بشكل طبيعي وتساهم في تعزيز فوائده الصحية. ومع ذلك، تخضع معظم الشوكولاتة المتداولة في الأسواق لعمليات معالجة مكثفة، حيث يسعى العديد من المصنعين إلى الحفاظ على محتوى الفلافانول خلال عملية التصنيع.

في ظل هذه المعالجات، يُفضّل حالياً تناول الشوكولاتة الداكنة بدلاً من شوكولاتة الحليب، خاصةً تلك التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون والسكريات المضافة. فقد أظهرت دراسة نشرتها مجلة Nature عام 2003 بمشاركة 12 شخصاً من الأصحاء، أن تناول الشوكولاتة الداكنة مع الحليب أو الاعتماد على شوكولاتة الحليب يقلل من امتصاص مركبات البوليفينول، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة مضادات الأكسدة في الدم مقارنة بتناول الشوكولاتة الداكنة بمفردها.

أما الشوكولاتة البيضاء، فهي تفتقر إلى مركبات الفلافانول تماماً، وبالتالي لا توفر نفس الفوائد الصحية المرتبطة بهذه المركبات.

باختصار، للحصول على أقصى استفادة من فوائد الشوكولاتة الصحية، يُنصح باختيار الشوكولاتة الداكنة وتجنب الأنواع التي تحتوي على كميات زائدة من الدهون والسكريات المضافة.