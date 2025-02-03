أخطاء تهدد الحب بعد الزواج.. تجنبها لحياة زوجية سعيدة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 08:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تمر العلاقات الزوجية بتحديات تؤثر على استمراريتها، وقد تؤدي بعض الأخطاء إلى تآكل الحب بين الزوجين. إليك أبرز العوامل التي يجب تفاديها للحفاظ على زواج مستقر وسعيد:

الغيرة المعتدلة تعكس الحب، لكنها إذا تجاوزت الحد قد تتحول إلى سبب رئيسي للخلافات. يجب أن تقوم العلاقة على الثقة والاحترام المتبادل بدلًا من الشك المستمر.

إهمال تجديد العلاقة والاعتماد على مشاعر الحب وحدها دون بذل مجهود للحفاظ عليها يؤدي إلى فتور العلاقة. استمرار الرومانسية يتطلب اهتمامًا متبادلًا وتجديدًا في الحياة الزوجية.

الصراحة خلال فترة الخطوبة تضمن التفاهم بعد الزواج. الكذب بشأن تفاصيل هامة قد يؤدي لاحقًا إلى انعدام الثقة والشعور بالخداع، مما يضعف العلاقة بين الزوجين.

الخيانة أو الكذب المتكرر يضعف الثقة، مما يؤدي إلى فتور المشاعر بين الزوجين. بناء علاقة قائمة على الصدق يعزز الاستقرار العاطفي ويمنع الانهيار الزوجي.

تجاهل المشكلات أو تأجيل حلها يؤدي إلى تراكم الضغائن، مما يحول العلاقة إلى ساحة للإحباط والغضب. من الضروري التحدث بوضوح عن المشكلات وإيجاد حلول مشتركة.

التواصل هو حجر الأساس في أي علاقة ناجحة. انشغال الزوجين عن بعضهما وعدم مشاركة تفاصيل الحياة اليومية قد يجعلهما غريبين عن بعض، مما يضعف الرابط العاطفي.

بعد الزواج، يكتشف الأزواج تفاصيل أكثر عن شخصية الطرف الآخر. إذا لم يكن هناك انسجام في القيم والعادات، فقد يشعر أحدهما أو كلاهما بعدم التوافق، مما يؤدي إلى فتور العلاقة.

العلاقات المبنية على أسس هشة مثل الانجذاب الجسدي فقط أو الغش قد لا تدوم طويلًا. الأساس القوي للعلاقة يجب أن يشمل الاحترام، التفاهم، والقيم المشتركة لضمان استمراريتها.

الحفاظ على علاقة زوجية ناجحة يتطلب وعيًا بهذه الأخطاء والعمل على تجنبها، فالحب وحده لا يكفي لضمان زواج سعيد ومستقر.