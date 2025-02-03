الأطعمة المصنعة والسرطان: علاقة خطيرة تهدد صحتك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 07:52 مساءً - نعم، قد يبدو الأمر مفاجئاً، ولكن هناك علاقة وثيقة بين الأطعمة التي نتناولها وخطر الإصابة بالأمراض، خاصة سرطان المعدة والقولون. في هذا المقال، سنتعرف على كيف تساهم الأطعمة المصنعة والعادات الغذائية غير الصحية في زيادة خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان وكيف يمكننا حماية أنفسنا.

كيف تؤثر الأطعمة المصنعة على صحتنا؟

المواد الحافظة والمواد المضافة: تحتوي الأطعمة المصنعة على العديد من المواد الحافظة والمضافات الكيميائية التي قد تسبب تلفاً في الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

اللحوم المصنعة: اللحوم المصنعة مثل النقانق والهوت دوج تحتوي على نسبة عالية من الملح والنتريت، وهي مركبات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

الأطعمة المقلية: الأطعمة المقلية في الزيوت غير الصحية تحتوي على مواد مسرطنة قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

الأطعمة الغنية بالسكر: الإفراط في تناول السكريات قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون.

كيف تحمي نفسك من سرطان المعدة والقولون؟

تناول الأطعمة الطبيعية: ركز على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.

الحد من الأطعمة المصنعة: قلل من تناول الأطعمة المعلبة والجاهزة والوجبات السريعة.

اللحوم الحمراء: قلل من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

الماء: اشرب كمية كافية من الماء يوميًا.

النشاط البدني: مارس الرياضة بانتظام للحفاظ على وزن صحي.

الفحوصات الدورية: قم بإجراء الفحوصات الطبية بانتظام للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية.

نصائح إضافية:

طهي الطعام في المنزل: يعد طهي الطعام في المنزل أفضل طريقة لضمان جودة ونظافة الطعام.

قراءة الملصقات الغذائية: قبل شراء أي منتج غذائي، اقرأ الملصق الغذائي بعناية لمعرفة المكونات.

التنوع الغذائي: تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

هذا وإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو أفضل طريقة للوقاية من سرطان المعدة والقولون. من خلال اختيار الأطعمة الطازجة والطبيعية والحد من تناول الأطعمة المصنعة، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان والحفاظ على صحتك.