لماذا تزداد نوبات القلبية في الصباح الباكر؟ وكيف تحمي نفسك؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 07:52 مساءً - تعتبر النوبات القلبية من أخطر الأمراض التي تهدد الحياة، وقد لاحظ الأطباء أن هناك زيادة في حدوثها في ساعات الصباح الباكر، خاصة بين الساعة 3 و 4 صباحًا. قد يبدو هذا الأمر غريباً، ولكن هناك أسباب علمية وراء هذه الظاهرة. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية في الصباح، وكيف يمكن للنساء بشكل خاص حماية أنفسهن من هذا الخطر.

لماذا الصباح؟

يرتبط حدوث النوبات القلبية في الصباح بعدة عوامل بيولوجية، منها:

تغيرات الهرمونات: تزداد هرمونات التوتر مثل الكورتيزول في الصباح، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وتضييق الشرايين.

تغيرات في لزوجة الدم: تزداد لزوجة الدم في الصباح، مما يزيد من خطر تكون الجلطات.

انخفاض درجة حرارة الجسم: قد يؤدي الانخفاض الطفيف في درجة حرارة الجسم أثناء النوم إلى زيادة خطر حدوث تجلطات.

الساعة البيولوجية: تلعب الساعة البيولوجية للجسم دورًا هامًا في تنظيم العديد من العمليات الحيوية، بما في ذلك ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

أعراض النوبة القلبية عند النساء

تختلف أعراض النوبة القلبية بين الرجال والنساء، وغالبًا ما تكون أعراضها لدى النساء أقل وضوحًا وأكثر غموضًا. من الشائع أن تشعر النساء بأعراض مثل:

ألم أو ضيق في الصدر: قد يكون الألم منتشرًا في مناطق أخرى مثل الظهر أو الذراعين أو الفك.

ضيق في التنفس: قد يزداد صعوبة التنفس حتى مع بذل مجهود بسيط.

التعب والإرهاق: شعور بالتعب الشديد المفاجئ دون سبب واضح.

الغثيان والقيء: قد تظهر هذه الأعراض قبل أو أثناء النوبة القلبية.

الدوخة والدوار: قد تشعر المرأة بالدوار أو الدوخة.

التعرق البارد: قد تصاحب النوبة القلبية شعور بالبرد الشديد والتعرق.

الوقاية من النوبات القلبية

لحماية نفسك من خطر الإصابة بنوبة قلبية، اتبعي النصائح التالية:

مراقبة ضغط الدم والكوليسترول: قومي بفحص ضغط الدم والكوليسترول بانتظام واتبعي تعليمات الطبيب للعلاج.

ممارسة الرياضة بانتظام: حاولي ممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة معظم أيام الأسبوع.

اتباع نظام غذائي صحي: قللي من تناول الأطعمة الدهنية والمالحة والسكريات، وزيّدي من تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

إدارة التوتر: استخدمي تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا للحد من التوتر.

الابتعاد عن التدخين: التدخين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفحوصات الطبية المنتظمة: زوري طبيبك بانتظام لإجراء الفحوصات اللازمة.

هذا وعلى الرغم من أن النوبات القلبية في الصباح الباكر قد تكون أكثر شيوعًا، إلا أنه يمكن الوقاية منها من خلال اتباع نمط حياة صحي وممارسة العادات الصحية. إذا كنتِ تعانين من أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فاستشيري طبيبك فورًا.