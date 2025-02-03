نقص التغذية لدى مرضى السكر: تهديد خفي لصحتك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 06:55 مساءً - مرض السكري ليس مجرد ارتفاع في نسبة السكر في الدم، بل يؤثر أيضًا على التغذية. يعاني الكثير من مرضى السكر من نقص في فيتامينات ومعادن أساسية، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية.

لماذا يعاني مرضى السكر من نقص التغذية؟

الأدوية: بعض أدوية السكري، مثل الميتفورمين، قد تؤثر على امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن.

التغيرات في النظام الغذائي: قد يتبع مرضى السكري نظامًا غذائيًا مقيدًا، مما يقلل من تنوع الأطعمة التي يتناولونها.

المضاعفات: قد تؤدي مضاعفات مرض السكري، مثل أمراض الكلى، إلى فقدان العناصر الغذائية من الجسم.

أهم الفيتامينات والمعادن التي ينقصها مرضى السكري:

فيتامين د: يلعب دورًا هامًا في تنظيم مستوى السكر في الدم وقوة العظام.

فيتامين ب12: ضروري لصحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء.

المغنيسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين وظائف العضلات.

الحديد: ضروري لنقل الأكسجين في الجسم.

أعراض نقص الفيتامينات والمعادن:

التعب والإرهاق

ضعف العضلات

مشاكل في الجهاز الهضمي

اضطرابات المزاج

ضعف الجهاز المناعي

كيف يمكن لمرضى السكري الوقاية من نقص التغذية؟

التنوع الغذائي: تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

الأطعمة المدعمة: تناول الأطعمة المدعمة بالفيتامينات والمعادن مثل الحليب المدعم بفيتامين د.

المكملات الغذائية: استشر الطبيب حول تناول المكملات الغذائية المناسبة.

متابعة مستويات الفيتامينات والمعادن بانتظام: من خلال إجراء فحوصات دورية.

أهمية علاج نقص التغذية

علاج نقص التغذية لدى مرضى السكري يساعد في:

تحسين السيطرة على مرض السكر

تقليل خطر الإصابة بمضاعفات السكري

زيادة الطاقة والنشاط

تحسين الصحة العامة