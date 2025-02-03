كيف تختار رغيف الخبز الصحي؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 06:55 مساءً - يعتبر الخبز عنصرًا أساسيًا في العديد من الوجبات، ولكن ليس كل أنواع الخبز صحية. مع وجود العديد من الخيارات المتاحة في الأسواق، أصبح اختيار الخبز الصحي مهمة صعبة. في هذا المقال، سنقدم لك دليلًا شاملاً لمساعدتك على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.

لماذا يعتبر بعض الخبز غير صحي؟

يتم تصنيف الأطعمة على أساس مستوى المعالجة، والخبز المصنع بشكل كبير يحتوي على العديد من المكونات المضافة التي قد تؤثر سلبًا على الصحة. هذه المكونات تشمل:

السكريات المضافة: مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، والتي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة.

الدهون المتحولة: تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المواد الحافظة: تستخدم للحفاظ على الخبز لفترة أطول، ولكن قد تكون ضارة بالصحة.

الألوان الصناعية والنكهات: تضاف لتحسين المظهر والطعم، ولكنها قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

كيف تختار الخبز الصحي؟

اقرأ قائمة المكونات: ابحث عن الخبز الذي يحتوي على قائمة مكونات قصيرة وبسيطة. يجب أن يكون دقيق القمح الكامل هو المكون الرئيسي.

تجنب المكونات المصنعة: ابتعد عن الخبز الذي يحتوي على مكونات لا تستطيع نطقها أو لا تعرف معناها.

تحقق من نسبة الألياف: اختر الخبز الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف، فهي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين الهضم.

انتبه إلى محتوى السكر: قارن بين مختلف العلامات التجارية واختر الخبز الذي يحتوي على أقل كمية من السكر المضاف.

اختر الخبز الطازج: الخبز الطازج المصنوع من مكونات طبيعية يكون أكثر صحة من الخبز المعبأ والمخزن لفترة طويلة.

نصائح إضافية:

لا تعتمد على العبارات التسويقية: قد تحتوي بعض المنتجات على عبارات مثل “صحي” أو “طبيعي” ولكنها في الواقع تحتوي على مكونات غير صحية.

قارن بين العلامات التجارية: قارن بين مختلف العلامات التجارية لاختيار الخبز الذي يناسب احتياجاتك الغذائية.

جرب أنواعًا مختلفة من الخبز: هناك العديد من أنواع الخبز الصحية المتاحة، مثل خبز الشوفان، خبز القمح الكامل، وخبز الحبوب الكاملة.

لماذا يعتبر الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أفضل؟

ألياف أكثر: يحتوي على نسبة أعلى من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين الهضم.

فيتامينات ومعادن أكثر: يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

مؤشر نسبة السكر في الدم أقل: يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

ختامًا، اختيار الخبز الصحي يتطلب القليل من الجهد والبحث. باتباع النصائح المذكورة أعلاه، يمكنك اتخاذ قرارات غذائية أفضل وتحسين صحتك.