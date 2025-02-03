الفراولة: جوهرة حمراء تغذي قلبك وتدعم صحتك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 06:55 مساءً - هل تبحث عن فاكهة لذيذة ومغذية في نفس الوقت؟ لا تبحث أكثر من الفراولة! هذه الجوهرة الحمراء الصغيرة مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز صحتك بشكل عام.

لماذا الفراولة؟

صحة القلب: تحتوي الفراولة على مادة الأنثوسيانين، وهي صبغة طبيعية تعطي الفراولة لونها الأحمر الزاهي ولها خصائص مضادة للأكسدة قوية. تساعد هذه المادة في حماية القلب والأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز المناعة: الفراولة غنية بفيتامين C، وهو عنصر غذائي أساسي لتعزيز جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

مصدر للطاقة: على الرغم من حلاوتها، فإن الفراولة تحتوي على نسبة معتدلة من السكر، مما يجعلها خيارًا صحيًا للحصول على الطاقة.

صحة الجهاز الهضمي: الألياف الموجودة في الفراولة تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

صحة الدماغ: تشير بعض الدراسات إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الفراولة قد تساعد في تحسين الوظائف الإدراكية وحماية الدماغ من التدهور.

مناسبة للرجيم: الفراولة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

كيف يمكنك الاستفادة من فوائد الفراولة؟

تناولها طازجة: تعتبر الفراولة الطازجة هي الأكثر فائدة، ولكن يمكنك أيضًا تناولها مجمدة أو في العصائر أو السلطات.

أضفها إلى وجباتك: يمكنك إضافة الفراولة إلى الزبادي، أو الشوفان، أو الحبوب، أو حتى إلى اللحوم المشوية.

استخدمها في صنع الحلويات الصحية: يمكنك استخدام الفراولة لصنع العصائر الطبيعية، أو الصلصات، أو الحلويات الخالية من السكر.

نصائح لاختيار وتخزين الفراولة:

اختر الفراولة الحمراء اللامعة: تجنب الفراولة ذات اللون الباهت أو الملطخة.

تأكد من أنها قاسية الملمس: يجب أن تكون الفراولة صلبة ولكنها طرية قليلاً عند الضغط عليها بلطف.

احفظ الفراولة في الثلاجة: احفظ الفراولة في الجزء السفلي من الثلاجة بعيدًا عن الفواكه والخضروات التي تنتج غاز الإيثيلين.

هذا وباختصار، الفراولة هي فاكهة لذيذة ومغذية يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي اليومي. استمتع بمذاقها الحلو وقم بتغذية جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.