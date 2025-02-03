كم خطوة يجب أن يمشي كبار السن يوميًا للحفاظ على صحتهم؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 06:55 مساءً - هل تساءلت يومًا عن العدد المثالي للخطوات التي يجب أن يمشيها كبار السن يوميًا للحفاظ على صحتهم؟ قد تكون سمعت عن توصية المشي 10,000 خطوة يوميًا، ولكن هل هذا الرقم ينطبق على الجميع، وخاصة كبار السن؟

دراسة جديدة تكشف عن الرقم المثالي للمشي لكبار السن

أجرت دراسة حديثة على مجموعة كبيرة من النساء فوق سن 63 عامًا لتحديد العلاقة بين عدد الخطوات اليومية وخطر الإصابة بأمراض القلب. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مثيرة للاهتمام:

3600 خطوة يوميًا: هذا هو العدد المثالي من الخطوات الذي يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء فوق سن 63 عامًا.

نشاط بدني لمدة 70 دقيقة: بالإضافة إلى عدد الخطوات، أظهرت الدراسة أن ممارسة أي نشاط بدني لمدة 70 دقيقة يوميًا، حتى لو كان نشاطًا خفيفًا مثل الأعمال المنزلية، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد المشي لكبار السن:

صحة القلب: يساعد المشي على تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

صحة العظام والمفاصل: يعزز المشي كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

تحسين المزاج: يزيد المشي من إفراز هرمونات السعادة، مما يحسن المزاج ويقلل من التوتر والاكتئاب.

التحكم في الوزن: يساعد المشي على حرق السعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي.

تحسين النوم: يرتبط المشي المنتظم بنوم أفضل.

نصائح للمشي لكبار السن:

البدء ببطء: إذا كنتِ جديدًا على ممارسة الرياضة، ابدأي بمشي لمسافات قصيرة وزيادة المسافة تدريجيًا.

اختيار مكان آمن: امشي في أماكن آمنة ومسطحة.

ارتداء أحذية مريحة: اختر أحذية رياضية مريحة تدعم قدميك.

الاستماع إلى جسمك: إذا شعرتِ بأي ألم، توقفي واستريحي.

هذا والمشي هو نشاط بدني بسيط وفعال يمكن أن يحسن صحة كبار السن بشكل كبير. توصي الدراسات بأن يمشي كبار السن حوالي 3600 خطوة يوميًا للحصول على أقصى فائدة صحية. إذا كنتِ تعانين من أي مشاكل صحية، استشيري طبيبك قبل البدء بأي برنامج جديد لممارسة الرياضة.