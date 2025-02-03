تقنية الإيكمو: شمعة أمل لمرضى الفشل القلبي والرئوي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 06:55 مساءً - الإيكمو (ECMO) هي تقنية طبية متقدمة تستخدم لدعم وظائف القلب والرئتين في الحالات الحرجة. تعمل هذه التقنية عن طريق سحب الدم من الجسم وتزويده بالأكسجين وإزالة ثاني أكسيد الكربون قبل إعادته إلى الجسم مرة أخرى، مما يمنح القلب والرئتين فرصة للراحة والشفاء.

كيف تعمل تقنية الإيكمو؟

سحب الدم: يتم سحب الدم من أحد الأوعية الدموية الكبيرة في الجسم، مثل الوريد أو الشريان.

التنقية: يمر الدم عبر جهاز الإيكمو، حيث يتم تنقيته من ثاني أكسيد الكربون وإثرائه بالأكسجين.

إعادة الدم: يعاد الدم النقي إلى الجسم مرة أخرى.

لماذا تستخدم تقنية الإيكمو؟

تستخدم تقنية الإيكمو لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الطبية الخطيرة، بما في ذلك:

فشل القلب الحاد: عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل كافٍ إلى الجسم.

فشل الرئة الحاد: عندما لا تستطيع الرئتان تزويد الجسم بالأكسجين الكافي.

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS): وهي حالة تهدد الحياة وتؤثر على قدرة الرئتين على تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

إصابات القلب والرئة: مثل النوبات القلبية، الجلطات الدموية في الرئة، وإصابات الصدر.

جراحة القلب: تستخدم الإيكمو كدعم أثناء العمليات الجراحية المعقدة على القلب والرئة.

فوائد تقنية الإيكمو:

إنقاذ الأرواح: تلعب الإيكمو دورًا حاسمًا في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من فشل حاد في القلب أو الرئة.

إعطاء الوقت للشفاء: تمنح الإيكمو القلب والرئتين فرصة للراحة والشفاء.

تجنب مضاعفات أخرى: تساعد الإيكمو في تجنب المضاعفات التي قد تحدث نتيجة لفشل القلب أو الرئة.

نجاح تقنية الإيكمو في مصر

أثبتت تقنية الإيكمو فعاليتها في إنقاذ حياة العديد من المرضى، وقد حققت مصر إنجازًا كبيرًا في هذا المجال. فقد نجحت وحدة الإيكمو في مستشفى قصر العيني في إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من فشل تنفسي حاد بعد الولادة، وذلك باستخدام تقنية الإيكمو لمدة تجاوزت 43 يومًا.

هذا وتعد تقنية الإيكمو إنجازًا طبيًا كبيرًا، وهي تلعب دورًا حيويًا في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من فشل حاد في القلب أو الرئة. إذا كنت تعاني من أي من الحالات التي ذكرناها، فلا تتردد في استشارة طبيبك لمعرفة ما إذا كانت تقنية الإيكمو مناسبة لك.