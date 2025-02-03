كيف تستعد لمقابلة طفلك في المدرسة؟ دليل شامل للآباء

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 05:57 مساءً - تعد مقابلة الطفل قبل الالتحاق بالمدرسة خطوة مهمة لتقييم مهاراته وقدراته، وقد تسبب بعض القلق للآباء والأطفال على حد سواء. في هذا المقال، سنقدم لكِ دليلًا شاملًا لمساعدة طفلكِ على الاستعداد للمقابلة وتجاوزها بنجاح.

أهمية مقابلة الطفل

تعتبر مقابلة الطفل وسيلة لتقييم:

مستوى النمو العقلي والاجتماعي: من خلال تقييم قدرة الطفل على التعبير عن نفسه، والتفاعل مع الآخرين، وحل المشكلات البسيطة.

مهارات اللغة: من خلال تقييم قدرة الطفل على التحدث والفهم والتعامل مع المفاهيم اللغوية.

الاستعداد للتعلم: من خلال تقييم اهتمام الطفل بالتعلم واستعداده لتقبل التحديات.

كيف تستعدين للمقابلة؟

تهيئة الطفل نفسياً:

شرح المقابلة بطريقة مبسطة: اشرحي لطفلكِ أن المقابلة هي مجرد فرصة للتعرف على المدرسة واللعب مع أطفال جدد.

التحدث عن المدرسة بشكل إيجابي: تحدثي عن المدرسة بطريقة مثيرة للاهتمام، واشرحي له الفوائد التي سيحصل عليها.

التدرب على أسئلة بسيطة: اطرحي على طفلكِ أسئلة مشابهة لتلك التي قد يواجهها في المقابلة، مثل اسمه، عمره، هواياته، وأفراد عائلته.

توفير بيئة آمنة: امنحي طفلكِ بيئة آمنة للتعبير عن مخاوفه وأسئلته.

تعزيز مهارات التواصل:

القراءة والحكي: اقرئي لطفلكِ القصص وحثيه على سرد القصص.

الألعاب التعليمية: استخدمي الألعاب التعليمية لتعزيز مهارات التفكير والتحليل.

الحوار: شجعي طفلكِ على التعبير عن رأيه ومشاعره بحرية.

التدرب على المهارات الاجتماعية:

التفاعل مع الآخرين: شجعي طفلكِ على اللعب مع الأطفال الآخرين والتفاعل معهم.

تعليم آداب السلوك: علمي طفلكِ كيفية التصرف بشكل لائق في الأماكن العامة.

نصائح إضافية:

لا تضعي ضغوطاً على طفلك: يجب أن تكون المقابلة تجربة ممتعة لطفلكِ، وليس مصدرًا للقلق.

كني صبورة: قد يحتاج بعض الأطفال إلى وقت للتأقلم مع بيئة جديدة.

تعاوني مع المدرسة: إذا كان لديكِ أي أسئلة أو مخاوف، فلا تترددي في التواصل مع المدرسة.

ماذا لو لم يجتاز طفلي المقابلة؟

إذا لم يتم قبول طفلكِ في المدرسة التي ترغبين فيها، فلا تيأسي. هناك العديد من المدارس الأخرى التي قد تكون مناسبة لطفلكِ. تحدثي مع طفلكِ بصدق وشفافية، وشجعيه على تجربة مدارس أخرى.