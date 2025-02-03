أعشاب طبيعية مذهلة تخفف أعراض السكري وتنظم مستويات السكر

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توجد بعض الأعشاب والتوابل الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تخفيف أعراض مرض السكري وتقليل خطر حدوث مضاعفاته، إذ تعمل على خفض مستويات السكر في الدم. ويمكن لإدراج هذه الأعشاب ضمن نظامك الغذائي أن يساهم في تحسين مستويات السكر، خاصةً عند المصابين بداء السكري. وفيما يلي أبرز هذه الأعشاب:

تلعب القرفة دورًا مهمًا في تحسين حساسية الإنسولين وتعزيز عملية الهضم. يمكن إضافتها بسهولة إلى وجباتك اليومية عن طريق رشها على الطعام أو تناولها كمكمل غذائي.

يساهم الزنجبيل في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم، إذ أظهرت الدراسات قدرته على تقليل مقاومة الإنسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتحسين السيطرة على مستويات السكر.

تُستخدم بذور الحلبة كتوابل تُطحن وتُضاف إلى الأطباق لإضفاء نكهة مميزة، وقد وجد العلماء أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم من خلال زيادة مستويات الإنسولين.

باختصار، يُعدّ دمج هذه الأعشاب والتوابل في نظامك الغذائي خطوة ذكية للمساعدة في تنظيم مستويات السكر وتقليل المخاطر المرتبطة بمرض السكري. ومع ذلك، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل إدخال أي تغييرات كبيرة على النظام الغذائي، خاصةً إذا كنت تتناول أدوية لمرض السكري.