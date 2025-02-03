رئيس الدولة يزور محمد البواردي في منزله بأبوظبي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيارة معالي محمد أحمد البواردي في منزله بأبوظبي.

وخلال الزيارة، تبادل سموه الأحاديث الودية مع معالي البواردي، متمنيًا له دوام الصحة والسعادة، ومشيدًا بإخلاصه ودوره البارز في خدمة الوطن طوال مسيرته المهنية.

من جانبه، رحب البواردي وأفراد أسرته بصاحب السمو رئيس الدولة، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة، وتقديرهم لحرص سموه على تعزيز قيم التواصل والتلاحم المجتمعي التي تُعد من الركائز الأساسية لمجتمع الإمارات.

ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، إلى جانب عدد من المسؤولين.